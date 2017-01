Mujer que tuvo embarazo incompatible con la vida: No es política ni religión, es humanidad

Este lunes se vota el proyecto de ley sobre el aborto por tres causales en la Sala del Senado y la Corporación de Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) lanzó, horas antes, el último video con testimonios reales de mujeres que sufrieron complicaciones en su embarazo a través de la cual exigirán al Congreso Nacional y al Gobierno que se comprometan con el tema.

Andrea Quiroga, santiaguina de 40 años, sufrió un embarazo incompatible con la vida que se “lo diagnosticaron a las once semanas pero tuve que esperar hasta la semana 26 aunque supuestamente iba a nacer a los cuatro meses”, contó en el documento.

“De ninguna forma iba a sobrevivir. La tuve como si hubiese estado viva, con dolores de parto y de manera natural”, comenta. “Mi hija falleció dentro de mi guata y me la entregaron muerta. Tuve que ir a sepultarla recién salida del hospital”, añadió.

Quiroga pide que escuchen a las mujeres que pasaron por historias tan trágicas como la suya: “Es fácil gobernar desde la ignorancia, desde casos que pasan en Chile y van a seguir pasando desgraciamente”, apuntó.

A pesar de que para ella ya no tiene efecto, Andrea tiene pensado seguir luchando: “A mí esta ley ya no me sirve pero yo voy a seguir luchando y voy a seguir hablando del tema hasta que haya una ley buena o mala, no importa. Que dejen de satanizarnos a las mujeres que pensamos en este tema”.

“Esto no es por política ni religión, es netamente para que el país sea más humano“, sentenció.