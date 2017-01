Mujer que tuvo aborto espontáneo en casa: "El médico me denunció y vulneró mis derechos"

Este lunes se vota el proyecto del aborto por tres causales en la Sala del Senado y la Corporación de Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) lanzó este domingo el tercer video con testimonios reales de mujeres que sufrieron complicaciones en su embarazo a través de la cual exigirán al Congreso Nacional y al Gobierno que se comprometan con el tema.

Este lunes, en el lado opuesto a Miles se encontrará la Bancada por la Vida, integrada por parlamentarios de distintos partidos políticos e independientes, con su campaña ciudadana ‘Mi voto vale vida’ organizada por la plataforma Chile es Vida.

Entre los parlamentarios que se adhirieron a la iniciativa, están los senadores Francisco Chahuán (RN), Jacqueline Van Rysselberghe (UDI), Manuel José Ossandón (IND), los diputados Cristián Campos (PPD), José Manuel Edwards (IND) o Felipe Kast (Evópoli).

La protagonista del video lanzado por Miles es Rosa Fuica: tiene 23 años y es de Los Ángeles. “Tuve un aborto espontáneo en mi casa. Al llegar al hospital, el médico me denunció y vulneró todos mis derechos como persona al injuriarme por sospechas, al no atenderme en el tiempo apropiado y al no respetar mi duelo”, explica.

“Estos seis días que estuve hospitalizada pasé por una etapa depresiva que me llevó hasta a pensar en el suicidio“, confesó la joven. “No se sabe por qué se produjo el aborto espontáneo pero si existiese esta ley, serían más rigurosos al revisar la ecografía porque tendrían una estructura rigurosa y no sucedería ni conmigo ni con las demás”.

“Sentí impotencia, tristeza y desesperación. En los seis días que estuve en el hospital no comí, lo pasé horrible”, concluyó.