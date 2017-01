Grupo ecoextremista resalta amenaza y trata de "miserables hippies" al Partido Ecologista

Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, el grupo que se autoadjudicó al atentado a Óscar Landerretche, publicó este lunes en su blog un texto donde insultan al Partido Ecologista Verde y resaltan la amenaza que significaría para el país el ecoextremismo.

La publicación hace referencia a una entrevista de CNN Chile al presidente del Partido Ecologista Verde, Félix González: “¿Que no leyeron el comunicado de ITS en donde decían que son anti-políticos?”.

Por último, llaman a una “guerra a la civilización” a los integrantes de lo que denominan la “Horda Mística del Bosque”.

Mira a continuación la publicación de maldicionecoextremista.espivblogs.net

(Chile) Idiotez e ignorancia en los medios tras atentado de ITS

En realidad la prensa, las autoridades y la sociedad chilena no saben a lo que se enfrentan con la amenaza del eco-extremismo. Esto se puede ver en el siguiente video, en donde la cadena internacional CNN hace lujo de su ignorancia, entrevistando a un miserable hippie del Partido Verde. ¿En qué cabeza cabe que los eco-extremistas tienen relación con estos culiaos? ¿Qué no leyeron el comunicado de ITS en donde decían que son anti-políticos?

Mientras los pacos buscan, revisan cámaras de seguridad, recaban muestras de ADN, indagan la procedencia de la pólvora usada, comparan el atentado con otros, entrevistan testigos, etc., nosotros les decimos a los fieros integrantes de “Horda Mística del Bosque”, grupo de ITS en Chile:

¡Que el manto de lo Desconocido oculte cualquier rastro!

¡Siempre de lado del puma patagónico, del cóndor, de las cordilleras, de la Naturaleza Salvaje!

¡Guerra por la Tierra, Guerra a la Civilización!

¡Risas y burlas para los humanistas ofendidos de mierda!