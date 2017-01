Ex director de ANI y atentado a Landerretche: Él representa lo que estos grupos más odian

Desde la oposición surgieron las primeras críticas hacia la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), a raíz de la investigación por el atentado contra el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, en donde se pidieron explicaciones al presidente del organismo, Gustavo Villalobos.

En entrevista con Podría Ser Peor, Gonzalo Yuseff, quien se desempeñó a la cabeza de la ANI hasta el 2014, se refirió a los cuestionamientos y pidió a los sectores no politizar la investigación y ver la situación desde una mirada del Estado.

“Estamos en una etapa que no hay información, entonces cómo sabemos que no alertó la ANI o que no habrá resultados gracias a ellos”, indicó Yuseff.

El ex director también se refirió a los motivos del atentado, asegurando que “es un ataque el presidente del directorio de Codelco, no es a Landerretche como persona natural, no es por una acción que él haya ejecutado sino lo que él representa”.

Asimismo, agregó que el que haya sido parte de Partido Socialista es un factor que suma, pues además de representar a una empresa estatal de extracción que afecta la naturaleza, es parte de un sector político.

“En el discurso más radical, ellos se han vendido. Él reúne una serie de condiciones que lo hacen representar lo que más detestan estos grupos”, explicó Yuseff, agregando que estos grupos “le tienen más animadversión a la gente que era de la Concertación que a la misma gente de derecha”.