Especialista analiza a grupo "ecoextremista": "Se observa una narrativa adolescente"

El grupo “Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” presentaría características distintas al de otros grupos con objetivos similares, planteó el sociólogo de la Universidad de Santiago de Chile, Claudio Avendaño.

En primer lugar, el investigador pone énfasis en la narrativa de sus publicaciones, las que califica de “adolescentes“.

“Su forma de contar el hecho es parte de la jerga o de un tipo de comunicación que utilizan los jóvenes con sus pares”, afirma.

Asimismo, plantea que un análisis preliminar de la agrupación no permite advertir un ideario específico en su actuar. “No hay ningún indicio de cuál es el programa político que tienen. Es un hecho que se puede entender como un acto que nace desde la frustración por una sociedad que no recoge las ideas que ellos plantean y defienden”, sostiene.

El académico hace hincapié en la “imprecisión” de sus acciones. “Si se quieren plantear como una agrupación verosímil y creíble, esta distención al utilizar Chilexpress no es menor. Revela una cierta ligereza o poca precisión. Ahí, uno observa una organización poco formal”.

Sin embargo, Avendaño advierte que “hay que tomar en serio esta situación, por el tipo de violencia que se emplea”.

El académico añade que movimientos con este tipo de ideologías no son algo nuevo, aunque probablemente sí en Chile.

“Responden a una cierta contracultura de carácter bucólico, anti-civilización, con ciertas similitudes de los movimientos anti-industrialización del 1800 y muy contrarias a las lógicas industriales de la sociedad moderna en general”.

Aunque sostiene que las características del contexto no justifican el hecho, explica que el escenario en que se dan estas situaciones es uno en el que se evidencia “un proceso de distanciamiento de la ciudadanía con las instituciones y una demanda por mayor participación”.

“Probablemente, lo que hay en nuestra sociedad son una serie de conflictos entre los puntos de vista de ciertos sectores ciudadanos y la institucionalidad política. Ahí hay una brecha muy importante”, concluye.