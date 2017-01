Piñera y vínculos con Soquimich: "Los fiscales pueden hacer la investigación que quieran"

El expresidente Sebastián Piñera señaló que “los fiscales pueden hacer la investigación que quieran”, tras ser consultado por la indagación de la Fiscalía Oriente a sus vínculos con Soquimich.

Según consigna El Mostrador, el fiscal Carlos Gajardo pidió en noviembre el registro de correos electrónicos de la exsecretaria Patricio Contesse, exgerente de SQM.

Ante las consultas de la prensa indicó que “nunca he tomado contacto (con SQM), lo he dicho un millón de veces y lo digo una vez más: yo en abril del año 2009 renuncié a los directorios y me desprendí de toda actividad de gestión de las empresas para dedicarme en cuerpo y alma a la presidencia”.

Gajardo, quien dirige la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente, está tras la pista de 21 facturas en el marco del caso Penta, por cerca de $370 millones emitidas por Bancorp S.A. y Vox Populi, firmas ligadas al expresidente.

El fideicomiso ciego que instauró el exmandatario durante su período en La Moneda, fue duramente cuestionado por el superintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez, quien señaló que las administradoras de acciones tenían la obligación de informarle sobre los movimientos de sus fondos.

Al respecto, indicó que la SVS entregó información incompleta sobre su caso, ya que un complemento del fideicomiso consignaba que las inversiones debían ser informadas a un tercero que no fue designado por él ni su empresa Bancard. “Eso lo sabe el superintendente y yo creo que él debiese hablar con mayor claridad en esta materia“, agregó.