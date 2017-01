Mujer que necesitó aborto terapéutico: Hablan de vida pero mi hijo traía solo sufrimiento

La Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos, Miles, lanzó una campaña a favor del proyecto de ley sobre el aborto por tres causales que votará el próximo lunes la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado.

A través de cuatro crudos testimonios, intentan acercar a la sociedad las historias reales de mujeres que pasaron por historias dramáticas. El caso de Paola Valenzuela, de 42 años y de Santiago, “se llama banda amniótica, se cortan unas hebritas del saco y son igual que cuchillos. Fueron envolviendo a mi guagüita y, a medida que crecía, la mutilaba“, explica.

La santiaguina comenta que “una madre jamás va a querer que su hijo sufra y el mío sufría todos los días. Una madre se alegra cuando su hijo se mueve y yo sufría porque sabía que cada vez que lo hacía, se estaba mutilando”.

Fue a ver a su doctor particular y, llorando, le pidió que la ayudara “porque él sabía que no había nada que hacer. Pero él me decía que éticamente no podía y que tenía que rezar porque a lo mejor no estaba pidiendo bien”.

“Doctor, mi bebé tiene sus órganos expuestos y no tiene ni cara ni piernas“, le respondió Valenzuela. “El doctor jefe me dijo que lo único que él podía hacer era inducirme el parto a las 36 semanas, que no había nada más que hacer”, añadió.

“Las tres causales son terribles”

“Llegué al hospital y ya casi estaba teniendo a mi hijo, con muchos dolores y las enfermeras me preguntaron que porqué había esperado tanto. Les dije que me habían advertido que tenía que esperar hasta que tuviese hemorragia“, relató la mujer.

Tras nacer, le preguntaron si quería ver a su hijo explicándole en la forma en la que estaba y, aunque en un principio lo quiso ver, luego “pensé que debía ser tan impactante porque sabía que lo único que tenía formado eran sus pies. Les pedí que lo tapasen y que me enseñasen solo sus pies“, contó.

Sobre la posible aprobación de esta norma que legalice el aborto por tres causales, la mujer cree “que nadie tiene que pasar por eso. Muchos hablan de vida pero mi hijo no traía vida, traía puro sufrimiento, no iba a vivir de ninguna forma y me alargaron todo ese período de dolor”.

Paola finaliza pidiéndole a los congresistas “que tengan un poquito de conciencia porque este es un tema muy doloroso. Que nos ayuden, por favor, a todas las mujeres que podemos vivir esto en las tres causales porque todas son terribles. Que nos escuchen, porque esto no es una mentira, es real”.