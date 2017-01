Niños de Coanil irán de vacaciones: se subirán a un avión por primera vez

Una nueva y única experiencia es la que vivirán 17 niños del hogar Los Maitenes de la Corporación de Ayuda al Niño Limitado: viajarán en avión desde Santiago a Iquique y se alejarán de su casa por 10 días.

Si bien, todos los años tienen unas pequeñas vacaciones en playas del litoral, esta vez, los niños que viven lejos de sus familias, lograron gestionar un desafío mucho más grande.

Gonzalo Recabarren, director de la residencia Los Maitenes, comentó que luego de los viajes a distintas zonas costeras, “se nos ocurrió el desafío de Iquique y comenzamos a planearlo”.

Desde ese momento comenzó toda una campaña para obtener el dinero necesario. “Desde principio de año comenzamos a juntar plata de a poco. Los chiquillos vendían queques que ellos mismos cocinaban, pastelitos, panqueques, y los vendían por el barrio”.

Así consiguieron superar el millón de pesos, con lo que lograron comprar los pasajes y cubrir otros gastos.

Hasta el momento, sólo les falta el traslado al aeropuerto para la madrugada del 17 de enero, ya que no han conseguido, por la hora (3:00 am), un traslado gratuito y no cuentan con los recursos para poder pagarlo.

Además, apelan a la buena voluntad de la gente para obtener ropa de playa, dinero para los gastos que estos niños tendrán en Iquique y bloqueador solar.

Recabarren añadió que “estamos haciendo charlas sobre los viajes en avión, para poder calmarles la ansiedad a ellos, ya que ninguno se ha subido a un avión nunca“.

Para quienes se quieran sumar a esta iniciativa y realizar algún regalo o aporte, pueden escribir a rad-per.losmaitenes@coanil.cl o llamando al 02-25023275.