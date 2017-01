Anfach y paralización: pedimos disculpas del caso porque los tiempos van a verse aumentados

Los funcionarios de Aduana anunciaron este jueves la paralización de sus actividades tras no llegar a un acuerdo con el Gobierno con el que según dicen sostuvieron diálogos en múltiples ocasiones donde en particular no hubo respuesta en algunos puntos.

En conversación con Expreso Bío Bío, Marcelo Reyes presidente de la Asociación Nacional de Aduanas de Chile, argumentó que vienen solicitando un proyecto de modernización hace por lo menos 10 años.

“Hemos firmado protocolos que no se cumplen, y el último protocolo que firmamos fue el 23 de noviembre del año pasado que significó la suspensión de un paro nacional de actividades que nosotros teníamos programado a partir del día 24″

Según contó ese protocolo consta de tres puntos, donde dos de los puntos no han sido cumplidos por el Gobierno-

El primer punto tiene que ver con un proyecto “que moderniza la legislación aduanera que es nuestra ordenanza de aduana, nosotros nunca hemos estado de acurdo con ese proyecto porque es un proyecto netamente facilitador del comercio exterior y por lo tanto no apunta a fortalecer lo que es la función fiscalizadora de control que tiene que ejercer por ley el servicio nacional de aduana”.

Ante esto, Reyes planteó que le han hecho estas observaciones al Gobierno le hicimos protocolo de acuerdo, argumentando que acordaron que se le quitaría la suma urgencia a ese proyecto que estaba en el parlamento para poder tener espacios de discusión donde incorporarían sus puntos.

Sin embargo “el subsecretario de Hacienda desconociendo eso le puso suma urgencia nuevamente al proyecto y eso fue aprobado en el Senado de la República”, criticó.

Además, señaló que hace unas semanas atrás se juntaron con el Gobierno donde entregaron las observaciones y aseguran que no consideró ninguna, “por lo tanto para nosotros eso fue un mero trámite y una desidia contra lo que nosotros hemos propuesto (…) consideramos que el Gobierno no ha cumplido y estamos en abierta oposición a ese proyecto de ley que está en el congreso“, sostuvo.

El segundo punto que también está en disputa, tiene que ver con la crítica que han hecho los funcionarios a la gestión interna de servicio de aduana, ya que según dijo Reyes “en el protocolo de acuerdo del 23 pasado se acordó que a través de la subsecretaría de Hacienda se iba a conformar una mesa de trabajo que iba a tener un cronograma donde nosotros íbamos a exponer todos los puntos que estaban en cuestionamiento por parte nuestra y ellos iban a ir solucionando cada uno de ellos”. Situación que hasta la fecha no ha ocurrido, dice el dirigente.

El tercer punto que tiene que ver con el proceso de ampliación de la planta para que los funcionarios puedan pasar a la planta y tener mayor estabilidad laboral, es el único que iría de acuerdo a lo pactado.

“Ese proyecto trabajado junto a la Dirección de Presupuesto de Santiago ha ido avanzando según lo programado”.

La última reunión fue el pasado martes con el subsecretario de Hacienda, donde el presidente de Anfach aseguró que se

sinceraron las posiciones, pero que no hubo ningún acuerdo.

“Nosotros salimos de esa reunión al día siguiente sostuvimos algunas conversaciones informales con miembros del Gobierno y anoche nos plantearon que nos iban a entregar una propuesta para poder destrabar este conflicto.Nosotros le dijimos que íbamos a postergar el inicio de nuestra movilización para las 10-11 horas del día de hoy a la espera de esa propuesta y empezar a trabajar sobre un nuevo protocolo de acuerdo que esperamos que en esta oportunidad se cumpla, porque no podemos estar firmando protocolos cada vez que nos se cumpla un protocolo anterior”.

Sin embargo, afirmó que no llegó esa propuesta por lo que “hemos iniciado la paralización de actividades en nuestras oficinas, puertos y aeropuertos y fronteras terrestres y creemos que ya al rededor de las 13:00 horas van a estar todas las fronteras en esa condición“, manifestó.

No obstante, arguyó que han recibido amenazas de la Dirección del Servicio, ante lo que él critica que sólo están “peleando porque la aduana sea un real aporte a nuestro país, ni siquiera estamos peleando porque queremos aumentar nuestras remuneraciones o algunos bonos”.

Y agregó que “como este Gobierno y los anteriores también, tienen una mirada neoliberal de lo que es el Estado, están principalmente propendiendo a facilitar cada vez más al sector empresarial para que pueda efectuar sus acciones y no potenciando la labor fiscalizadora que nosotros tenemos que ejercer sobre ellos“, expresó.

Para la gente que quiera entrar o salir del país el dirigente admitió que existián algunas demoras.

“Nosotros no hemos cerrado las fronteras, eso nunca lo hemos hecho, nosotros tenemos turnos de contingencia por los turnos éticos(…) lo que es carga de importación y exportación no la vamos a atender, lo que es bases y vehículos viajeros o pasajeros o turistas que vienen a nuestro país o que van saliendo van a ser atendidos en algunos casos en forma lenta y en otros casos cada cierta cantidad de hora”.

Finalmente ofreció sus disculpas a quienes indirectamente se ven perjudicados.

“Le pedimos las disculpas del caso porque los tiempos van a verse aumentados, pero no van a quedar encerrados en las fronteras”, puntualizó.

Escucha a continuación la entrevista realizada en Expreso Bío Bío: