Diputados DC califican de "irresponsable" declaración de la Sofofa por situación en La Araucanía

Como “exagerada” calificaron los diputados de la Democracia Cristiana (DC) de La Araucanía, Fuad Chahin y Mario Venegas, la declaración de la Sofofa en la cual señalan que “en esa zona ya no impera el Estado de Derecho”.

Al respecto, Chahin formuló un llamado “a respetar la autonomía y el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público; y evitar presiones mediante la publicación de insertos y de visitas a imputados”.

“Creo que lo que ha dicho la Sofofa no aporta nada. No creo que efectivamente eso esté ocurriendo y me parece que es una irresponsabilidad plantearlo”, añadió.

El diputado Mario Venegas, en tanto, agregó que “decir que no hay Estado de Derecho obviamente es exagerado, lo que sí hay es un conflicto que se ha ido agravando y una legítima preocupación de quienes han sido víctimas de numerosos atentados”.