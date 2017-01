Sebastián Piñera sobre opción presidencial: "No he tomado una decisión"

“No he tomado una decisión“, con esa frase el ex presidente Sebastián Piñera reiteró que aún no es candidato a La Moneda y que en marzo anunciará si se suma a la carrera presidencial.

Lo anterior a pesar de haber sido la mejor figura presidenciable en la encuesta CEP y las valoraciones realizadas al ex mandatario en el bloque de oposición Chile Vamos como su posible carta a Palacio.

En entrevista con La Tercera, Piñera explicó que “marzo es un buen mes para tomar definiciones. En primer lugar, porque entre marzo y julio, en que son las primarias, hay cinco meses. Es más que suficiente. Y entre julio y noviembre hay otros cinco meses, y por tanto, creo que extender las campañas en forma excesiva es abusar y aburrir a los ciudadanos”.

Consultada sobre el tema, la presidenta de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jacqueline van Rysselberghe, aseguró que él no es la carta del partido y recién en marzo tomarán la determinacion con la s figuras que estén disponible o una carta propia.

El ex presidente Piñera aseguró que hoy además de necesitar un próximo presidente con liderazgo y popularidad se necesitará a un dirigente en La Moneda que sintonice con lo que el país necesita.

Una postura de cambio y un mandatario que permita devolver la unidad al país características que, según el ex presidente, Chile Vamos quiere lograr y diferenciado de lo que La Nueva Mayoría quiere hacer que -a su juicio- es la continuidad del gobierno de Michelle Bachelet lo que según el no sería favorable para Chile.

Por lo mismo desde Renovación Nacional, afirmaron que Sebastián Piñera es la carta del sector y según la vicepresidenta de RN, Paulina Nuñez, el ex mandatario estará disponible para ser carta a Palacio.