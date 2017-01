Millonarias "jubilaciones" de expresidentes Frei, Lagos y Piñera: $46 millones mensuales

Mensualmente los expresidentes reciben una dieta vitalicia de $9 millones ($9.121.806), tal como lo dispone la Constitución Política, monto que corresponde al “sueldo” que reciben los senadores por su labor legislativa.

Pero además de esta especie de “jubilación”, la Cámara Alta debe pagar mensualmente a los exmandatarios otros gastos como traslación y gastos de oficina.

En el caso de la traslación se incluye el combustible, pago de peajes y mantención de vehículos, para lo cual cada uno dispone de una cantidad fija de $1,6 millones.

Mientras que el funcionamiento de oficinas, incluye los gastos por arriendos, pagos a personal, elementos de oficina y cuentas del suministro eléctrico, servicio de telefonía e internet.

Estos últimos gastos se pagan según una rendición de cuentas que mensualmente los exmandatarios deben hacer llegar al Departamento de Finanzas del Senado, documentos a los que accedimos en BioBioChile vía Transparencia.

De esta forma, los montos van variando por lo general debido a la diferencia en los gastos de oficina, donde el más austero es Ricardo Lagos, seguido por Eduardo Frei, dejando a Sebastián Piñera con el mayor gasto.

Sebastián Piñera

Según los documentos mensualizados de enero a octubre de este año, Piñera utiliza $7,8 millones en promedio bajo el ítem de gastos de oficina, sólo para pagar al personal de apoyo, restándose de ocupar dinero para otros pagos.

Si bien sus nombres aparecen tachados en los documentos para resguardar la privacidad debido a que no son funcionarios públicos, logramos establecer que se trata de los sueldos de Carlos Ríos Canales, excoordinador de la Unidad Presidencial de Gestión del Cumplimiento en Ministerio Secretaría General de la Presidencia, y Cecilia Pérez, exministra de la Segegob, precisamente actual vicepresidenta de la Fundación del expresidente Piñera, Avanza Chile.

El primero recibe poco más de $3,2 millones mensuales en promedio, mientras que la exsecretaria de Estado percibe aproximadamente $4,4 millones.

Pese a no incluir otros gastos, el total mensual que recibe Piñera se eleva a los $16,4 millones de pesos aproximadamente.

Eduardo Frei

El exsenador DC, en tanto, ocupa gran parte de la asignación en arriendo de oficinas, personal de apoyo y artículos de oficina, llegando a gastar mensualmente un promedio de 7,3 millones.

En arriendos, gasta en promedio cerca de $1,8 millones de pesos, mientras que en personal de apoyo el monto se eleva a $4,4 millones, destinados principalmente a pagar los sueldos de 6 personas, entre ellos un chofer.

También, registra gastos en combustible por poco más de $100 mil mensual en promedio, pese a que la legislación establece un monto en traslación fijo, donde está incluido el gasto por bencina.

De esta forma, el monto mensual de gastos en promedio se eleva a $15,4 millones.

Ricardo Lagos

Por último, el expresidente Lagos concentra sus gastos en pagar arriendos, personal de apoyo y consumos básicos, como las cuentas del teléfono y del suministro eléctrico.

Es el más “austero” de los exmandatarios, con una suma mensual promedio de $14,5 millones.

Sus mayores gastos son el personal de apoyo, grupo que integran 3 personas, con un gasto de $3,1 millones mensuales, más el arriendo de la sede de su fundación Democracia y Desarrollo en Providencia, por $2,5 millones mensuales.

"Jubilaciones" de los expresidentes by BioBioChile on Scribd

La radical diferencia entre Europa y Sudamérica

En países vecinos el panorama no cambia demasiado a diferencia de los europeos, que cuidan sus recursos no sólo a través de leyes que buscan el menor gasto fiscal, si no que también por decisión de los propios exmandatarios, tal como revisaremos a continuación.

Argentina: Los expresidentes reciben al mes 188.538 pesos argentinos (8.261.592 pesos chilenos). Pero en el caso de Cristina Fernández, recibe además 143.539 pesos (6.289.770 pesos chilenos) al mes como pensión por ser viuda del expresidente Kirchner, lo que da un total de 332.077 pesos argentinos brutos, es decir $14.551.362 en moneda nacional, quedando finalmente en 210.780 ($9.236.220 pesos) con los descuentos obligatorios.

Perú: En el vecino país del norte los exmandatarios tienen una pensión vitalicia por 15.600 soles (3.028.159 pesos chilenos) mensuales, equivalente al sueldo de un congresista. Cuentan además con otros privilegios como combustible, seguro privado y auto a préstamos, los que son utilizados sólo por Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Bolivia:

Recién en 2013 se aprobó la ley de “Reconocimiento pecuniario” que otorga una renta vitalicia mensual a todos los expresidentes, de 12.000 bolívares, cifra equivalente a 10 salarios mínimos de ese país o a 1.145.492 de pesos chilenos. La “pensión”, sin embargo, fue criticada por Evo Morales en 2005, quien indicó que no era ética.

Brasil: Si bien no tienen una remuneración, los expresidentes reciben beneficios. Por decreto, los exmandatarios tienen a su disposición 8 funcionarios para seguridad y apoyo personal, asesorías y motoristas. Además cuentan con dos autos oficiales a disposición. En total, generan un gasto de 49.712 reales (9.679.817 pesos chilenos), más las regalías.

Estados Unidos:

Perciben un sueldo de 203.700 dólares anuales, en otras palabras, poco más de 11 millones de pesos chilenos mensuales. Este beneficio también incluye a su cónyuge, que recibe una pensión anual vitalicia de 20 mil dólares al año, poco más de un millón de pesos chilenos al mes. Además, tienen cubiertos los gastos de personal y de oficina, junto con la atención médica en hospitales militares o el seguro de salud.

Francia:

Desde 1995 que los exmandatarios galos reciben 65 mil euros al año, es decir, unos 3,8 millones de pesos mensuales. Pero a diferencia de otros exmandatarios, a los 5 años se les reduce la cantidad de asesores de 7 a 3, pierden a los dos empleados domésticos y dos choferes y quedan con un sólo guardaespaldas. Además, dejan de tener pasajes gratuitos en primera clase en avión y tren.

Reino Unido:

Desde 1991, los primeros ministros reciben el 50% del salario al momento de abandonar el cargo, a lo que se suma un máximo de 115.000 libras al año (7,9 millones de pesos chilenos mensuales) en conceptos de gastos para secretaría y oficina que deben justificar. Sin embargo, se les permite compatibilizar la pensión pública con ingresos privados.

Alemania:

Aunque actualmente su expresidente renunció al beneficio, igual tuvo la opción de acceder a una pensión de por vida de 217.000 euros anuales brutos, unos 13 millones de pesos chilenos mensuales. A esto se suma una oficina, con secretarios personales y un vehículo oficial, lo que significa un costo de entre 125 a 260 millones de pesos chilenos al año.

Italia:

Tal como sucedía en nuestro país tras el término de la dictadura, en Italia el expresidente se convierte en un senador vitalicio por una pensión de 15 mil euros, unos 10 millones de pesos. Asimismo, tienen derecho a una oficina con personal contratado por el Senado con secretaria personal, jefe de gabinete, varios funcionarios, un consejero diplomático y un mayordomo; un vehículo con chofer y escolta fija. Se les paga gastos varios por unos 500 millones de pesos anuales que incluyen las cuentas telefónicas y de internet, y pasajes en tren, barco y/o avión.

España:

En la península ibérica el gasto es doble, porque hay que contabilizar al otrora jefe de Estado, el abdicado rey Juan Carlos, además de los expresidentes de Gobierno. Tras su renuncia el exmonarca pasó a cobrar 187 mil euros brutos al año, unos 11 millones de pesos mensuales, junto a la reina Sofía, que recibe 105 mil euros al año, unos 75 millones de pesos chilenos. Además se les mantiene oficinas y personal para representar a la Corona. Destacar que no están autorizados para ejercer alguna actividad remunerada.

Los exjefes de gobierno, en tanto, cobran una pensión indemnizatoria, que es el 80% del sueldo, además de oficina, vehículo con chofer y seguridad, y pasajes gratuitos en el transporte público. Asimismo, tras dejar el cargo pasan a ser “consejeros natos del Consejo de Estado”, por un sueldo anual de 99.675 euros, cerca de 6 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la mayoría ha renunciado al cargo para ejercer en el mundo privado.

Noruega:

Quizá el mejor ejemplo de austeridad lo dan los noruegos, quienes establecieron una indemnización por concluir su mandato, y sólo se puede optar a una pensión si el político ha cumplido 12 años como miembro del parlamento, sin ningún tipo de otro beneficio. Recordemos que a diferencia de nuestro país, con un sistema presidencialista, en el país nórdico hay una monarquía democrática parlamentaria. Si influye o no, lo cierto que como dato anecdótico varios organismos internacionales han sido dirigidos por noruegos, como la OMS, el Consejo Europeo y la OTAN.