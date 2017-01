Tarud cuestiona encuesta CEP: ¿Por qué no evaluó a todos los precandidatos presidenciales?

El precandidato presidencial del Partido Por la Democracia, diputado Jorge Tarud, reaccionó tras conocer los resultados de la última encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP) y cuestionó que no se evaluara a todos los precandidatos presidenciales oficiales de los partidos políticos.

“En primer lugar debemos preguntarle a la CEP por qué razón no evaluó a todos los precandidatos presidenciales formales de los partidos políticos”, emplazó el diputado.

El diputado puso en duda de igual forma la confiabilidad de los resultados arrojados considerando el factor del voto voluntario.

“En segundo lugar todos sabemos que hoy en día con el voto voluntario las encuestas han fracasado en prácticamente todo el mundo, fracasaron en el referéndum en Colombia, en el brexit del Reino Unido, en los Estados Unidos”, comentó.

Asimismo, el parlamentario señaló “la CEP no me evaluó, alguna razón tendrán para no hacerlo” y sostuvo que “en la calificación que ellos hacen de los personeros públicos en general son con nombres inducidos por el encuestador y ahí va mi cuestionamiento”.

Recordemos que los resultados de la última encuesta mantuvo a Sebastián Piñera en primer lugar con un 20% de las respuestas, seguido por Alejandro Guillier con un 14%, Ricardo Lagos en tercer lugar con un 5% y cuarto Ossandón con 2% de los votos.