Gobierno justifica modificación del AFI: tiene falencias para la construcción de equidad

Son 1.700 millones de pesos los que la Universidad Católica dejará de percibir por concepto del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) por esto, la casa de estudios anunció una demanda hacia el Estado.

El rector de la PUC, Ignacio Sánchez, aseguró que buscaron solucionar este problema formalmente pero que no recibieron respuesta del Gobierno.

La Universidad Católica pide la mantención del AFI que ha sido entregado durante 30 años a las instituciones que captan los 27 mil 500 puntajes más altos de la PSU.

El asesor jurídico de esta casa de estudios, Juan Esteban Montero, señaló que en primera instancia buscan que los tribunales ratifiquen el incumplimiento de la ley para detallar los perjuicios.

La ministra vocera de Gobierno, Paula Narváez, justificó la modificación en la entrega de dineros por AFI asegurando que va en contra de la equidad.

No obstante, el fin del AFI no sólo afecta a la Universidad Católica, si no que en total son 4.500 millones de pesos que están dejando de ser entregados a universidades privadas del Consejo de Rectores.

Es por esto que los planteles del G9 están analizando sumarse a la demanda y están realizando los estudios jurídicos al respecto, tal como explica el rector de la Universidad Católica del Maule y vicepresidente alterno del Cruch, Diego Durán.

Fue producto de la ley de presupuesto 2017, que el Consejo de Rectores evidenció un quiebre entre los planteles privados y las universidades estatales, ya que hubo separación de la glosa dependiendo del tipo de institución, algo que se buscará replicar en el proyecto de educación superior.