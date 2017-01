Bachelet recuerda a Sharp que ya hay un Plan contra incendios: "Veremos si es suficiente"

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, visitó este martes la zona afectada por el megaincendio en la Laguna Verde en Valparaíso. Allí, la mandataria respondió al alcalde de la ciudad, Jorge Sharp, que requirió a distintos estamentos que elaboren un Plan Maestro de Seguridad.

“Le informé al alcalde Sharp que no nosotros, la gente de Valparaíso generó en 2014 un proyecto de reconstrucción de la ciudad que, justamente mira la ciudad no desde la emergencia si no desde la seguridad“, comentó Bachelet.

“A lo mejor ese Plan Maestro sirve de base para esta nueva etapa. Tenemos que ver si fue suficiente o no o si hay otras medidas que tomar de manera participativa”, añadió la presidenta.

Por su parte, el alcalde independiente reclamó este lunes: “La municipalidad puede liderar ese proceso, pero no tenemos los recursos. El Estado debe ponerse las pilas con Valparaíso”, planteó.

El plan era integral, según explicó Bachelet, y fue creado en conjunto por los ciudadanos; además, también participaron en su elaboración el Colegio de Arquitectos de Valparaíso y las juntas de vecinos.

Este proyecto “incluía ascensores y nuevos ejes viales”, comentó la jefa de Gobierno. “Obviamente, hay que volver a mirar si es suficiente o si hay que añadir otros elementos porque hay cosas que siempre hay que hacer como limpiar las quebradas o evitar los basurales“.