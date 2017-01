Vecino que avisó del incendio en Valparaíso: "Me decían que sólo eran pastizales"

El megaincendio que se registró Valparaíso este lunes fue declarado como tal a las 15:35 horas. Uno de los auditores de La Radio avisó a Bomberos diez minutos antes, según relató.

“La niña que me atendió me dijo: “Señor, eso es un incendio de pastizal“, comentó al aire. “Tengo el incendio en frente y no son pastizales”, añadió como respuesta a lo que, según el ciudadano “Me cortó el llamado pero llamé nuevamente”.

Según su testimonio, el vecino que vive cerca del regimiento militar dónde comenzó la catástrofe, insistió en que se trataba “de un incendio forestal”.

“Si en ese momento me hubiesen escuchado, habrían mandado un helicóptero con una bolsa con agua y se habría solucionado todo esto”, agregó.

Escucha a continuación el testimonio: