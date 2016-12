Sernac denuncia a 13 tiendas por vender sillas de autos para niños mal etiquetadas

El Sernac denunció, a través de 21 demandas, a 13 tiendas comerciales en todo el país tras detectar irregularidades en la venta de sillas de autos para niños menores de 4 años.

Las denuncias están relacionadas con el rotulado de los productos, infringiendo con ello el Decreto N° 176 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, además de los que establece la Ley de Protección de los Derechos de los Consumidores (LPC).

Los problemas más comunes detectados son que las sillas no cuentan con el etiquetado que certifica su seguridad, no informan del rango de peso del niño para el que fue diseñado o no establecen recomendación de reemplazo de la silla, en caso de sufrir alguna colisión o impacto.

Otro de los hechos que llevaron al Sernac a denunciar a las tiendas fue que muchos de los productos no indicaban su año de fabricación ni el nombre del fabricante o la marca registrada.

Las marcas que no cumplen con el reglamento son: Britax, Go Baby, Infanti, Kids Cool, BBPRO. En el caso de las regiones, se suman: Maxi-Cosi, Bebesit, Graco y Autostyle.

Las 13 empresas denunciadas que comercializan este tipo de sillas en 11 regiones del país, son: Ripley, Falabella, Almacenes Paris, Wu y Wu, Hites, Homecenter, Baby Infanti Store, Silfa, Las Mellizas, Baby Center, Baby Prince, Kids Cool y Bebe Pro.

Consejos al consumidor

El director nacional del Sernac, Ernesto Muñoz, explicó que pretenden “que la Justicia aplique el máximo de las multas a las empresas, considerando la gravedad de los incumplimientos, los que podrían poner en riesgo la seguridad de los niños“.

La cantidad máxima que podrían alcanzar las penalizaciones a las empresas roza los siete millones de pesos.

Muñoz aconsejó a los consumidores que, en el momento de la compra, chequeen además del precio, la rotulación y las instrucciones de uso seguro que deben estar en español por ley.