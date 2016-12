Presidente de la Cámara: Rivas podrá volver a su cargo una vez que cumpla condena

El diputado socialista y presidente de la Cámara Baja, Osvaldo Andrade, abordó este miércoles el fallo de la justicia que condenó a Gaspar Rivas por injurias graves contra el empresario Andrónico Luksic.

Andrade recordó que apenas ocurrió la polémica durante el debate de la denominada Agenda Corta Antidelincuencia, envió los antecedentes al Tribunal de Ética y ordenó que las declaraciones fueran eliminadas del acta.

Asimismo, indicó que ahora sólo corresponde acatar el fallo, pues son “respetuosos” de lo que determina el Poder Judicial.

Eso sí, aclaró que deben esperar a ser notificados del contenido para tomar las determinaciones que correspondan.

Andrade además sostuvo que una vez que Rivas cumpla los 180 días de pena remitida, volverá a ejercer su labor como parlamentario.

Sin embargo, esto aún es materia de debate, pues no está claro si la pena remitida le impedirá cumplir el rol.

No obstante, expresó que en su opinión personal, no se justifica que estando desaforado y condenado, continúe recibiendo su dieta parlamentaria si no seguirá ejerciendo su rol.