Colusión: Llaman a evitar eventuales "recortes" en acuerdos con CMPC sobre compensaciones

Que no existan “recortes” en montos y en el universo de afectados, es la principal preocupación de organizaciones de consumidores que no han asistido a renuiones encabezadas por el Sernac y CMPC tras los bullados casos de colusión del papel tissue y los pañales.

Son más de 400 millones de dólares los que ganó la papelera del grupo Matte a costa de adulterar los precios del papel higiénico. La duda es cómo y cuánto dinero será devuelto a los afectados.

Si bien este lunes hay una nueva reunión para analizar este tema entre la compañía, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (Conadecus), existen llamados de atención desde otras agrupaciones, que temen posibles acuerdos entre cuatro paredes.

Es el caso de la Asociación de Consumidores Inmobiliarios (Acoin), cuyo presidente, Fernando Balcells, envió una carta a Conadecus pidiendo transparentar las conversaciones y evitar “recortes” en el universo de los posibles compensados.

Estimados amigos.

Según ha informado la prensa, en el día de mañana (hoy) lunes 26 de diciembre de 2016 se reunirá la mesa de trabajo entre Sernac y CMPC que ustedes integran por invitación del Sernac. Esta nota es para solicitarles que, por favor no suscriban acuerdos sin informar previamente al resto de las Asociaciones de Consumidores.

A estas alturas, no resultaría comprensible que se sellara un acuerdo sin que se expongan a la ciudadanía todos los antecedentes de la colusión así como los mecanismos a través de los cuales se garantizará una compensación justa y eficiente a los consumidores. La publicidad de estos antecedentes debe incluir la colusión revelada recién en el mercado de los pañales y los antecedentes que permiten afirmar o descartar comportamientos ilegales de la misma empresa en otros mercados, como el mercado de los papeles de imprenta en los que actúa.

El conocimiento de los antecedentes consiredados en las conversaciones y su sometimiento al juicio de los consumidores, de los técnicos y de la opinión pública es esencial para generar un acuerdo que contribuya a recuperar confianzas entre la ciudadanía, las empresas y las instituciones.

La Fiscalía Nacional Económica ha estimado que las ganancias indebidas de la CMPC, producto de la colusión, suman más de 400 millones de dólares. Cualquier cifra a compensar menor que esa, debe ser justificada y sometida a validación técnica y ciudadana. Es más, algunos técnicos opinan que se debe considerar los dineros cobrados en exceso, como un préstamo forzado, equivalente a un crédito moroso y que, en consecuencia, debe devengar el interés máximo previsto para la morosidad.

La población afectada por la colusión del confort es toda la población residente en Chile desde el inicio del cartel. Cualquier recorte que se haga a ese universo debe ser sometido a la opinión ciudadana. El mecanismo para cancelar una reparación al total de la población no existe y debe ser creado. No sería aceptable ningún mecanismo que no asegure cubrir al total de los afectados y que no contemple formas simples de controlar su cumplimiento. Pagar por rut, a través de la Tesorería o del BancoEstado es una solución posible. Toda solución debe ser rapida, simple y verificable.

En ningún caso la compensación que se acuerde con la empresa debe pasar desapercibida y sus montos deben estar acordes al daño material y simbólico que CMPC ha causado. Este caso debe servir para marcar un punto de inflexión en la respuesta ciudadana a los abusos.

Tan importante como el monto y los mecanismos de la compensación es el debate público que debe tener lugar sobre ellos. Les solicito entonces que pongan en la mesa de conversación con el Sernac y la CMPC, la necesidad urgente de hacer públicos sus debates y sus acuerdos.

En espera de una acogida pronta y favorable, los saluda atentamente,

Fernando Balcells Daniels

Presidente ACOIN.