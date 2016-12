“Se violaron DDHH para defender DDHH”: el mensaje navideño que adjudican a Álvaro Corbalán

Una presentación en Power Point con 7 diapositivas fue adjudicada al exdirector de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán, donde hace un llamado a la “reconciliación nacional” y realiza algunas reflexiones.

“En esta Navidad noche mala o noche buena. Entre tanta odiosidad la pregunta me da pena”, se titula el documento que fue descubierto por diario La Tercera.

Entre los mensajes que destacan en el saludo navideño de Corbalán, difundido entre sus conocidos y amigos el pasado 20 de diciembre, destaca el siguiente, donde ‘explica las violaciones a los derechos humanos’ durante la dictadura militar.

“Los soldados profesionales de la Defensa Nacional, cumplimos órdenes, pero no actuamos por contaminación ideológica y no tenemos odio a nadie. Se violaron DD.HH. Para defender DD.HH. No tengo problemas para sentarme a la mesa con nadie y tengo buenos amigos desde el PC hasta la UDI”, comenta Corbalán en su saludo.

El abogado y jefe de comunicaciones de la Corporación 11 de Septiembre, Jorge Ravanales, reconoció que el saludo fue enviado por Corbalán a diferentes personas y algunos medios de comunicación, como hacen todos los años, afirmó.

Ravanales aclaró al matutino que el saludo de el exjefe de la CNI no tiene relación con el “acto de perdón” realizado por otros reos de Punta Peuco este viernes, sino que es un reflejo de la postura que ha mantenido Corbalán durante varios años, de una “reconciliación nacional”.

“Con el aval de estar pasando pruebas imposibles, pido en esta Navidad, la unión de todos los nacidos en esta tierra. Sin olvidar, perdonar y poner nuestro mejor esfuerzo por el encuentro de la civilidad con sus Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile“, concluye el mensaje del violador de Derechos Humanos.