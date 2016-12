Minsal inicia investigación por caso de niña de 9 años que perdió trasplante de hígado

El Ministerio de Salud inició una investigación por el caso de niña de 9 años que perdió trasplante de hígado. La familia denuncia que no se activaron protocolos para realizar la cirugía.

Una denuncia realizó la madre de una menor que sufre de fibrosis quística, luego de ver truncada la posibilidad de que su hija pudiera acceder a un trasplante hepático que esperaban desde febrero.

Fional Galland, la madre de la menor, denunció que a raíz de una descoordinación de traslado desde la ciudad de Castro a Santiago, la menor de nueve años perdió la oportunidad de recibir su trasplante.

Esto sucedió pese a que era prioridad nacional desde hace 10 meses y que el hecho podría perjudicar la salud de su hija.

Pese que la familia fue notificada que se efectuaría la operación quirúrgica el pasado domingo, con un órgano que estaba disponible para ella en el Hospital Luis Calvo Mackenna en Santiago.

La madre denuncia que no se activaron los protocolos correspondientes, un hecho que será investigado según lo anunció la subsecretaria de redes asistenciales, Gisela Alarcón.

Alarcón indicó que, de comprobarse irregularidades detrás del hecho, podría derivar en sanciones administrativas.

En tanto, la familia de la menor afirmó que aún no reciben una respuesta concreta de parte del hospital, donde incluso le habrían dicho que el traslado a Santiago no era posible por la hora en la que se produjo el llamado y que no había ambulancias disponibles.

A modo de solución el hospital le planteó que traslade su domicilio a un lugar más cercano a la capital.