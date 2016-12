Comisión despacha a Sala el proyecto que traspasa recursos de Ley Reservada para capitalizar Codelco

Con la presencia del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés y de la titular de Minería, Aurora Williams, la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y despachó a Sala el proyecto de ley que traspasa recursos de la Ley Reservada para la capitalización de Codelco. Los parlamentarios aprobaron en particular la totalidad de los artículos del proyecto, luego que previamente la Comisión de Hacienda de la corporación entregara el martes su visto bueno a la iniciativa.

El proyecto contempla el aporte de un monto adicional estimado en un máximo de US$475 millones anuales para 2016 y 2017, orientado a disminuir el endeudamiento de la firma, como una mitigación equivalente a la diferencia entre los traspasos que se hacen por la Ley Reservada y los excedentes que tiene la compañía. Esto se suma al aporte de US$ 500 millones provenientes de la ley de capitalización aprobada en 2014 que financia los proyectos estructurales de la firma.

Tras el término de la sesión, el ministro Valdés destacó el apoyo parlamentario y sostuvo “hay mucha noción de que es importante ayudar a Codelco a tener un mejor balance financiero y también demandarle que siga haciendo sus inversiones y contención de costos”. Agregó que “todos los chilenos que somos dueños de Codelco queremos ayudar a Codelco en esta instancia, pero ellos también tienen que hacer los esfuerzos para que vuelva a generar excedentes porque Codelco es muy importante para poder financiar una serie de programas sociales”.

Durante la sesión, el jefe de las finanzas públicas explicó a los parlamentarios que ante la caída del precio del cobre la compañía este año prácticamente no generará excedentes. Eso y la obligación de la Ley Reservada de traspasar el 10% de sus ventas en el exterior provocaron “un endeudamiento más allá de lo presupuestado por la compañía, que por supuesto produce un estrés en el balance de Codelco, en cómo lo ven las clasificadoras de riesgo y los que le prestan plata, que es necesario considerar”.

De esta manera, el titular de Hacienda manifestó que “lo que hace este proyecto en lo básico es tratar de solucionar ese problema, en este caso sin entrar en una discusión muy legítima; necesaria y muy de fondo sobre la Ley Reservada, en que vendrán en su momento esas discusiones”.

El ministro dijo que según estimaciones, la compañía estaría recibiendo un capital adicional por US$ 475 millones, mientras que para 2017 esto dependerá de los precios, ya que si estos “son como en 2016, se repetiría un traspaso de fondos equivalentes. Si los precios se encuentran a los niveles actuales, tipo US$ 2,5 (la libra), la verdad es que Codelco tiene excedentes suficientes para no necesitar esta mitigación”. Asimismo, el ministro destacó que las capitalizaciones se efectuarán una vez que la empresa haya entregado al Ministerio de Hacienda un plan de reducción de su deuda financiera.

Consultado por los parlamentarios respecto a los niveles de deuda de la firma estatal, el ministro Valdés aseguró que si bien el endeudamiento de Codelco es importante, “no es una crisis, no es un tema que esté retrasando las inversiones y que haya producido un estrés particularmente importante al ritmo que se endeuda. Es cierto, tiene US$ 14 mil millones de deuda. Bueno el Fisco tiene US$ 50 mil millones y si uno quisiera decir capitalicemos en todo esto para que Codelco no tenga deuda, bueno el Fisco va a tener la deuda y quedamos más o menos igual”. Sostuvo que, a su juicio, lo que se debería haber hecho para prevenir esta situación es no haber gastado todos los flujos de Codelco y haberlos reinvertido.