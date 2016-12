Dos fiscales indagan presunto financiamiento ilegal de la campaña de la presidenta Bachelet

El fiscal jefe de la Fiscalía Oriente, Manuel Guerra, aseguró que mantendrá la investigación sobre aportes irregulares de Ripley a la precampaña de Michelle Bachelet en 2013, en paralelo a la investigación que dirige el fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, en el marco del caso SQM.

La confirmación se da tras conocerse la solicitud reservada de Gómez al Servicio Electoral sobre los gastos y aportes a la campaña de Bachelet, realizada en septiembre pasado.

“Nosotros no indagamos campañas, sino empresas -en este caso lo que habría hecho Ripley- y personas que habrían facilitado facturas. Se trata de Soquimich por un lado y a Ripley por otro”, ratificó.

El fiscal Guerra investiga el origen y destino de dos facturas por 50 millones de pesos que pagó Comercial Eccsa, controladora de Ripley, a Asesorías Credo Limitada, sociedad que aparece en el registro del Servel como proveedora de la campaña de Michelle Bachelet en el 2013.

La vocera de Gobierno, Paula Narváez, indicó este jueves que toda la información se entregó de forma transparente y fue debidamente entregada al servicio correspondiente, por lo que cualquier juicio respecto a ello lo tienen que dar las instancias que corresponden”.

El senador Guido Girardi, consultado sobre por qué el exministro Rodrigo Peñailillo no pidió financiamiento a los patidos de la Nueva Mayoría, indicó que “es muy difícil evaluar, hay que estar en el lugar de Peñailillo y no olvidemos que no hay ninguna resolución que señale que aquí hubo irregularidades”.

Desde la oposición, el diputado Jaime Bellolio sostuvo que los chilenos “ya tienen clarísimo que parte del financiamiento no fue de manera regular”.

“Yo me acuerdo que el exministro Peñailillo apuntaba con el dedo a las personas de la UDI y resulta que él estaba empapelado con boletas. Aquí no se puede tener un estándar para medir a los otros que uno no tenga para sí mismo”, agregó.