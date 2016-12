Bachelet ante críticas: No opté a la presidencia para tener calles con mi nombre

La presidenta de la República, Michelle Bachelet, opinó de la contingencia nacional e internacional abordando diversos temas, como la elección de Donald Trump en Estados Unidos, aborto e inmigración, defendiendo además su postura ante las críticas de la oposición.

En conversación con el medio español El Mundo, -y al ser consultada por el complejo escenario que ha enfrentado su segundo mandato-, la mandataria subrayó que no retornó a La Moneda para obtener reconocimientos, sino para impulsar cambios en Chile.

“Creo que estamos instalando las bases para un país más justo. Si hay reconocimiento de ello, no lo sé. No opté a la presidencia para tener estatuas o calles con mi nombre, sino para hacer lo que tenemos que hacer. Si, por ejemplo, con la reforma educacional logramos que en unos años todos los niños tengan una educación de calidad y que la educación además juegue el papel de abrir oportunidades, con eso seré feliz”, sostuvo.

En ese contexto, indicó que muchas veces la derecha ha acusado al Gobierno “de improvisaciones y errores que no son tales”, instalando dudas en los ciudadanos.

“Creo que hay gente que todavía no se da cuenta de que el mundo camina hacia otro lado (…). Pero Chile es un país más moderno, más abierto al mundo, donde los jóvenes y las mujeres tienen muchas cosas que decir y quieren aportar de manera diferente”, añadió.

A continuación revisa lo que opinó Bachelet de:

Inmigración:

Aborto en tres causales:

“Creo que la ley establece de manera seria esos tres supuestos y no obliga a ninguna mujer a abortar. Pero sí permite que aquellas mujeres que en esas tres causales, por diferentes condiciones, prefieran interrumpir el embarazo puedan hacerlo sin ser castigadas. Además, el proyecto de ley incluye medidas de acompañamiento y apoyo para las mujeres que en esos casos decidan seguir adelante con su embarazo”.

Reformas:

“Todas las reformas que planteamos y que están en marcha buscan avanzar hacia un país más moderno, más inclusivo, más solidario. En primer lugar, como somos un Gobierno serio, responsable, implementamos una reforma tributaria que afecta esencialmente a las rentas más altas para tener financiación para la reforma educacional y otras tareas sociales. Desde el punto de vista del desarrollo del país y de las personas, la reforma educacional es esencial porque busca luchar contra una educación altamente segregada, concebida como un bien de consumo, y no como un bien social, y cuya calidad ahora depende sobre todo de los recursos económicos de cada familia”.

Triunfo de Trump:

“Creo que hay una gran incertidumbre después de lo que se ha escuchado en la campaña electoral. Pero mucha gente dice que aguardemos a ver qué pasa, que no saquemos conclusiones precipitadas y esperemos que cunda el buen juicio y que desde América Latina mantengamos las mejores relaciones con Estados Unidos, como las que hemos tenido con el presidente Obama”.

Ataques terroristas:

Inversión española en Chile:

Brexit:

“Demuestra el malestar de personas que han sido marginadas, muchas de ellas con menor educación, que quedaron sin empleo por un sinfín de razones, no solo por el libre comercio o la globalización, y que finalmente sienten que el ‘establishment’ no se la juega por ellos. En ese clima de descontento, cuando además la gente percibe lejanas a las instituciones, siempre está el riesgo de crecimiento del populismo o incluso más allá, de la extrema derecha, que apelan a los sentimientos, a lo emocional. Entonces surge la pregunta: ¿cómo se puede votar por una persona que dice esto que acabo de escuchar? En el caso del ‘Brexit’, se dijo que todo era culpa de la Unión Europea y que, cuando el Reino Unido saliera de la UE, volvería a ser lo que siempre fue. O un lema como “voy a hacer América grande otra vez”. Se dirigen al sentimiento de la gente que quisiera volver a un pasado que fue mejor para ellos y eso es completamente emocional, no es racional”.