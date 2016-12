Bea Córdova, la estudiante de Nutrición que enfrenta a la industria por ley de etiquetado

Va en tercer año de Nutrición en la Universidad Católica y Bea Córdova ya es un hit en redes sociales tras subir un video en el que rebate punto por punto los argumentos de la industria de alimentos y bebidas para modificar la ley de etiquetado.

Una didáctica explicación y sólo seis minutos bastaron para que su publicación sumara más de 50 mil reproducciones en un día y dejara en entredicho a la poderosa ABChile, entidad que reúne a marcas como Coca Cola, Nestlé, Carozzi y Unilever.

La asociación gremial inició una campaña esta semana que cuenta con rostros como Luis Jara, Iván Guerrero, Yann Ivin y la atleta Isidora Jiménez, quienes en un video critican que la actual ley de etiquetado se base en mediciones cada 100 gramos y no en las porciones de cada alimento.

“Como estudiantes de nutrición tenemos la responsabilidad de informar al país lo que está pasando con el etiquetado nutricional y aclarar todo este tema que ha sido súper complicado”, parte el video de Menta y Jengibre.

“La dieta de enfermo que me dio mi vieja toda mi vida, ¿no me la debería comer? ¿eso?”, dice en una parte el conductor de radio Iván Guerrero, apuntando las etiquetas de cada producto”.

Bea responde: “Justamente eso, no tenía nada de nutritivo: si la sopa tiene sello es porque está alta en sodio, si la mermelada tiene sello, está llena de azúcar… Las galletas de agua no tienen ni un nutriente. Lamentablemente la información sobre alimentación es muy escasa y por eso esa es la dieta que te dan cuando uno se enferma, pero no significa que esté bien. No porque hayamos repetido durante mucho tiempo este tipo de alimentación cuando nos enfermamos, significa que esté en lo correcto”.

Así, punto por punto, la estudiante de nutrición rebate cada aspecto de la campaña de ABChile, y finaliza con un mensaje:

“¿De verdad, una asociación creada por Coca Cola, CCU, Carozzi y Nestlé? Sospechoso, ¿o no?”.

Mira a continuación el video de Menta y Jengibre:

Revisa también la campaña de Alimentos y Bebidas de Chile: