Presidente de la Cámara Nacional de Comercio: la inmigración es una de las bases de la economía

El presidente de la Cámara de Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, opinó que la inmigración ha sido base para la economía; ello como respuesta a Enrique Catalán, su par de la Cámara de Comercio de Concepción, quien acusó que nadie se encarga de revisar los papeles de salubridad de los inmigrantes que ingresan al país.

En sus dichos, Catalán mencionó que hay un fuerte brote de Cólera en Haití y que nadie se encarga de fiscalizar que las personas que llegan a Chile vienen libres de este tipo de enfermedades.

Las palabras de Catalán no fueron bien recibidas por el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Ricardo Mewes, quien comentó que la inmigración es una de las bases de la economía actualmente, debido a la baja natalidad en nuestro país.

A esto, sumó que van a hablar con el representante de la Cámara en Concepción.

El director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, Miguel Yaksic, fue tajante y llamó a Catalán a probar su afirmación en contra de los extranjeros.

Otro de los dichos abordados por el presidente de la Cámara de Comercio penquista es que no aceptarán a extranjeros que no certifiquen que no están enfermos para que no contagien a los trabajadores nacionales.

Además, mencionó que esto no responde a opiniones xenófobas o discriminatorias.