Mujer que vivía de la comida chatarra muestra radical transformación tras cambiar su dieta

Con 26 años le diagnosticaron diabetes tipo 2, apnea del sueño y diez años como máximo de vida.

Una mujer en Australia, llamada Elena Goodall, con tan sólo 26 años de edad pesaba 184 kilos debido a que su alimentación se basaba únicamente en McDonald’s y Kentucky Fried Chicken (KFC).

Sin embargo, tomó una drástica decisión para salvar su vida, ya que su médico le dio 10 años como máximo si no cambiaba las papas fritas por una alimentación saludable y acompañada de ejercicio.

“Ni siquiera podía amarrar mis zapatos, cosas que la mayoría de la gente da por hecho, yo no las podía hacer”, dijo Goodall. “Tampoco podía sentarme en el suelo y subir de nuevo”, añadió.

Elena finalmente tuvo que someterse a una cirugía de manga gástrica, la que acompañó con un gran cambio de hábito alimenticio, dejando atrás su adicción a la comida por una rutina de ejercicios.

Así es como poco a poco comenzó a entrenar y participar en corridas como en Julia Creek, Dirt n ‘Dust Festival en 2016; Luego el Triatlón de Noosa el año pasado, y finalmente el Cairns Ironman 70.3.

“Ahora, sólo quiero demostrar a la gente que si llegas a ese punto, hay algo que puedes hacer, y puedes salvar tu propia vida”.

Actualmente, Elena tiene un blog donde cuenta sobre su historia, los cambios a los que se sometió, da consejos de vida saludable y cómo logró pasar de una amante de la comida chatarra a corredora de triatlón.

La industria tras la comida chatarra

Michael Moss, ganador del Pullitzer (2010) y periodista de The New York Times, en su libro Salt Sugar Fat: How the Food Giants Hooked Us (‘Sal, azúcar y grasas: cómo los gigantes de la alimentación nos han enganchado’), deja al descubierto las maniobras utilizadas por los gigantes de la industria de los alimentos para hacer más adictiva la comida chatarra.

Luego de entrevistar a gerentes de las cadenas alimentarias multinacionales más famosas como Coca Cola, Kraft y Nestlé, y de revisar viarios estudios mostró cómo las empresas están conscientes de que una cantidad determinada de azúcar, grasas y sal, causa casi tanta dependencia como la cocaína.

Además, en su investigación señaló que en lugar de calmar el apetito, nos hace querer más. Esto es lo que él llama el “punto de la felicidad”, es decir, la proporción ideal de cada ingrediente para “enganchar” a los consumidores.