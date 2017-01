Mujer dejó atrás sus problemas de alcoholismo y pierde 74 kilos

¿encontraste un error? avísanos

Una mujer norteamericana logró perder 74 kg después de superar una adicción al alcohol, hecho que la ha llevado a cobrar cierta fama en diversos medios internacionales.

Se trata de Courtney Maguire de 30 años, quien vive en Houston, Texas. Tal como recoge la edición online del periódico británico The Daily Mail, la protagonista de esta historia debió lidiar con problemas de alcoholismo además de una adicción a la comida.

En 2009 Courtney se sometió a un procedimiento para la pérdida de peso mediante el cerclaje gástrico ajustable LAP-Band, sin embargo los médicos debieron remover el sistema en 2012.

Dos años después alcanzó un peso de 140 kg, lo que la llevó a sufrir variados problemas de salud. Si bien tuvo algunas parejas, sentía que los hombres sólo estaban con ella debido a un fetiche por las mujeres con sobrepeso.

Finalmente decidió dar un giro radical a su vida, y se propuso dejar el alcohol. Posteriormente se realizó un bypass gástrico en 2014, medidas que le permitieron llegar hasta los 66 kg de peso.

Poco más de dos años han pasado desde entonces, y actualmente muestra una imagen completamente diferente. Recuperada de sus problemas de adicciones, Courtney se encuentra estudiando un posgrado en enfermería.

Debido al exceso de piel, la joven se hizo una abdominoplastia y además se puso implantes mamarios.

“Muchas veces negaba darme cuenta de lo gorda que estaba. Evitaba los espejos, la pesa, las fotos… cualquier cosa que hiciera que me diera cuenta de todo lo que había subido. Tener citas era complicado. Me rechazaban constantemente por mi peso, y quienes accedían a salir conmigo, usualmente veían mi peso como un fetiche”, indicó Courtney.

“Esas personas decían que me preferían grandes, lo que a su vez promovía el hecho de que me alimentara tan mal. No me apoyaban cuando intentaba hacer dietas”, agregó.

En la universidad Cortney comenzó a beber en exceso, problema que se añadió a su mala alimentación. “Podía ir a los locales de comida rápida y pedir cinco porciones, y había noches en las que me las comía sola. Comencé a desarrollar una actitud compulsiva por comer”, precisó.

“Como una persona que se pudo recuperar de un alcoholismo, sé que si no me hubiese mantenido sobria, nada de esto habría sido posible. Ahora me traslado en moto, algo a lo que jamás me habría atrevido antes de bajar de peso. Lo más importante que he ganado en esta transformación es el amor que ahora tengo por mi misma”, reflexionó.