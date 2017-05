"Cruelty Free": los beneficios de usar cosméticos libres de testeo animal

¿encontraste un error? avísanos

Con más de 60 stands comenzó hoy la quinta versión de la Feria Ecobelleza Otoño 2017, evento que promueve una tendencia que cada día suma más adeptos en el mundo: lo “Cruelty Free” (“Libre de Crueldad”), que hace alusión al uso de cosméticos que no utilizan el testeo en animales.

El concepto se utiliza para identificar a los productos que no usan a los animales como padrón de ensayo, tanto en sus ingredientes como en su producto final. Esta certificación la otorga en todos los casos una organización internacional, como PETA, Leaping Bunny, CCF (Choose Cruelty Free Australia), BIDH Alemania, Natrue, ACENE, KARA Corea, One Voice, y en el caso de Chile y Sudamérica, la ONG Te Protejo.

Pero, ¿por qué ocupar este tipo de productos? ¿Ejecutamos un cambio real cuando elegimos estos cosméticos? Nicole Valdebenito, la vocera de la organización explicó los alcances reales que implica el consumo consciente de estas marcas, muchas de ellas desconocidas en el país.

“Tiene por un lado un impacto más grande, que es cuidar el medio ambiente, el hecho de elegir productos reciclados. Por por otro, concientizarnos de lo que ponemos en nuestro cuerpo. En Chile, hay muchas marcas de cosmética, y saber cómo son sus políticas de producción es fundamental para luego defender nuestros derechos”, apuntó Valdebenito a BioBioChile.

En la misma línea, define el objetivo principal de la feria: “La idea es que el consumidor se empodere para que elijan un producto libre del testeo en animales. Hay un boca a boca entre quienes conocen la cultura ‘Cruelty Free’. Vemos una transformación en ellos “, enfatiza.

Esta transformación, detalla, se desencadena al momento exacto en que el consumidor se pone en el lugar del animal: “Lo llamamos concientización de los animales. Se trata de que comienzas por escoger productos libres del maltrato animal, porque no quieres que sufran, y luego te das cuenta que hay otras cosas de tu día a día que hacen sufrir a los animales. Va cambiando tu forma de ser, tu percepción de las cosas”.

Hasta el sábado

La Feria Ecobelleza tiene entrada liberada y está abierta hasta mañana sábado 6 de mayo, desde las 12:00 a las 20:00 horas en el Centro Cultural La Moneda. La iniciativa se enmarca en la conmemoración del Día Mundial de Laboratorio y contará con talleres públicos, show musicales, masterclass de nailart, jornadas de adopción, maquillaje, alimentación saludable y un espacio de comida vegana a cargo de Feria Vegourmet.

La oferta cuenta con más de 70 marcas internacionales adheridas al “Cruelty Free”, y otros 29 emprendimientos locales que portan el mismo logo. Además, se exhibirá el documental “The Ghosts In Our Machine“. La cinta, basada en el trabajo fotográfico de la prestigiosa activista Jo-Anne McArthur, trata sobre la relación humana con los animales y el cuidado de ellos. La única función será mañana a las 12:30 horas en sala Microcine del centro cultural.