Quiso crear conciencia: Viudo publica foto de esposa antes de morir y Facebook la censuró

ADVERTENCIA: La imagen a continuación puede herir la sensibilidad de algunas personas.

Elliott Lowe es un hombre viudo de la ciudad inglesa de Milton Keynes, quien perdió a su esposa hace más de un año debido a un severo cáncer cervical.

La esposa de Elliot, Donna, fue diagnostica con la enfermedad poco antes de la Navidad, y finalmente el 10 de enero, tras una serie de exámenes y confirmaciones, el médico les comentó que el cáncer era severo y se había extendido hacia sus ganglios linfáticos en el área pélvica y ya estaba en etapa 4.

Durante casi siete meses la mujer luchó firmemente contra el cáncer, sin embargo, el sábado 5 de agosto falleció en los brazos de Elliot, rodeada de sus cuatro hijos, madre y hermanos, a sus 32 años.

Este año se cumplió el primer aniversario de su muerte, y Elliot quiso recordar su memoria compartiendo un emotivo relato, donde narra parte de sus vivencias, en Facebook, junto a dos fotografías en una especie de “antes y después“.

Sin duda, la imagen más devastadora es la que tomó poco tiempo antes de su fallecimiento.

El objetivo del hombre era alentar a otros a que no permitan que las mujeres cercanas a su círculo olviden chequearse anualmente, señalando que su mujer no había podido ir a su última cita con el ginecólogo y él, hasta el día de hoy, no se lo perdona.

“La detección del cáncer cuello uterino toma solo unos minutos, soy consciente de que no es la experiencia más cómoda o digna para las mujeres, pero las consecuencias de perder a una destruye la vida de todos los que están conectados. Me levanto todas las mañanas solo, crio a mis hijos solo. Sí, tengo familiares a mi alrededor que me apoyan, y estoy realmente agradecido por eso, pero nunca será lo mismo sin ella“, explicó.

Pero pese a su doloroso escrito y noble intención, a Facebook no le gustó para nada el contenido, ya que según Elliot, la red social decidió censurar su publicación.

“Mi cuenta de Facebook fue suspendida el sábado a la mañana por lo que Facebook considera ‘actividad sospechosa’ y como parte de ‘un procedimiento de seguridad’“, explicó al medio Independent.

Además, agregó: “Me pidieron que enviara otra fotografía mía, lo que hice. Mientras tanto, nadie podía contactarme o ver mi publicación”.

Afortunadamente y tras varios intentos, Facebook autorizó la publicación de Elliot y así pudo seguir transmitiendo su mensaje y emocionando a la más de 35.700 personas que han compartido su ‘post’.