Antes y después de adolescente muestra lo duro que puede ser tener depresión

Para quienes nunca han sufrido de depresión, muchas veces es difícil comprender que alguien no sea capaz de salir adelante, asumiendo que la persona se victimiza o no tiene fuerza de voluntad. Pero este trastorno es mucho más que eso.

“La depresión es una enfermedad clínica severa. Es más que sentirse “triste” por algunos días. Son sentimientos que no desaparecen y persisten e interfieren con la vida cotidiana. Los síntomas pueden incluir: sentirse triste o “vacío”, pérdida de interés en tus actividades favoritas, aumento o pérdida del apetito, no poder dormir o dormir demasiado, sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, ansioso o culpable”, indica el portal de la Biblioteca de Medicina de Estados Unidos.

También pueden presentarse dolores de cabeza, calambres o problemas digestivos, e incluso ideas de muerte o suicidio en los casos más graves.

“La depresión es un trastorno del cerebro. Existen muchas causas, incluyendo factores genéticos, biológicos, ambientales y psicológicos. La depresión puede comenzar a cualquier edad, pero suele empezar en la juventud o en adultos jóvenes. Es mucho más común en las mujeres. Las mujeres también pueden tener depresión posparto después de dar a luz. Algunas personas tienen un trastorno afectivo estacional en el invierno”, complementa el organismo.

Para mostrar lo severa que puede llegar a ser una depresión una peluquera estadounidense llamada Kayley Olsson, oriunda de Waterloo (Iowa) compartió el caso de una de sus clientas de apenas de 16 años.

La chica llegó al salón de belleza donde ella trabaja, pidiendo que le cortaran el pelo, que era realmente un desastre.

Tras interiorizarse un poco más con su historia, la estilista se dio cuenta que la joven tenía una grave depresión, que la tenía tan mal que ni siquiera se cepillaba el cabello.

“Hoy he tenido una de las experiencias más duras con una cliente, cuya identidad he preferido mantener anónima. Vino una chica de 16 años que llevaba años lidiando con una depresión severa. Había llegado al punto de que se sentía tan mal y tan inútil que ni podía peinarse. Me contó que sólo se levantaba para ir al baño”, contó Olsson en un post que compartió en Facebook.

“Cuando entró nos dijo ‘cortenlo todo, no puedo soportar el dolor de desenredarlo’. Se llamó inútil por ello. Me rompió el corazón e intentamos todo lo que pudimos para salvar su pelo”, contó la mujer.

La adolescente se disponía a regresar a clases en unas semanas, donde tendría que tomarse la foto oficial para el anuario y no quería mostrarse así.

Luego de 13 horas de trabajo, la peluquera logró rescatar la cabellera de la chica, quien estaba muy contenta con el cambio. “Voy a sonreír para la foto del colegio, has hecho que me sienta yo misma de nuevo”, relató.

Con este mensaje Kayley busca que las personas tomen más consciencia sobre la salud mental, que puede ser realmente incapacitante.

“La salud mental importa, afecta a personas de todo el mundo y de todas las edades. Padres, tómenla en serio, no empujen a los chicos ni les digan que superen algo que no pueden. Un niño nunca debería sentirse tan inútil que ni siquiera quiera peinarse”, expresó la profesional.

“Después de estar aquí ocho horas ayer y cinco hoy, por fin hemos hecho que esta chica tan guapa sonría y sienta que SÍ vale”, puntualizó.

El post fue compartido más de 77 mil veces y recibió más de 200 mil reacciones.

En marzo pasado conocimos un caso similar, en el que una mujer que en 6 meses había sido incapaz de salir de su cama debido a una fuerte depresión. Durante ese tiempo, ella sólo amarró su pelo en un moño, lo que al cabo de unos meses se convirtió en una especie de “dreadlock enorme”.

Gracias a la paciencia y empatía de una peluquera esta mujer logró recuperar su cabello y la sonrisa, al igual que la chica de 16 años.