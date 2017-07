Cata Pulido confiesa que sufrió graves trastornos alimenticios por culpa de un comentario

¿encontraste un error? avísanos

Una dura declaración realizó la actriz Catalina Pulido en el matinal de La Red, “Hola Chile”, durante esta mañana. La intérprete de 42 años recordó un duro episodio de hace dos décadas que le marcó fuertemente y le desencadenó un episodio de anorexia.

Era 1997 y Catalina había obtenido su primer papel protagónico-antagónico en una teleserie de Canal 13, “Playa Salvaje”. En ese entonces, la actriz tenía 23 años y estaba muy feliz de su primer logro televisivo. Sin embargo, el comentario de un productor de la telenovela que desvaneció su entusiasmo.

En medio de una grabación, el hombre la llamó a su oficina para decirle que “no podía enfocarla de espalda” porque su trasero era demasiado grande. “Le dije: ‘la próxima vez que me llames a tu oficina me vas a decir que estoy muy flaca’. Y me di la media vuelta”, cuenta Pulido quien confiesa que, tras el comentario, comenzaron sus trastornos alimenticios.

Paralelo a ese comentario, Catina cuenta que hace pocos meses había tenido a su primer hijo y atravesaba una depresión post-parto. “Me traumó heavy“, expresa.

Desde ese momento, Catalina comenzó a “ingerir y vomitar” cada comida. “Más que anorexia yo siento que me volví muy obsesiva con la comida. Contaba cada caloría, leía todo el contenido de los alimentos”, admite la mujer y destaca: “Cuando comía de más, iba la baño y lo vomitaba”.

Luego de ello, comenzó a experimentar episodios de vigorexia. “Iba mañana, tarde y noche al gimnasio. De verdad me empecé a obsesionar muchísimo. Y eso que no era gorda”, relata.

Junto a lo anterior, Catalina comía pequeñas raciones de comidas al día como “una manzana y un yourt y nada más”, y también consumía laxantes de forma habitual. “Tenía una pesa en la que me medía toda las mañanas (la que después tuve que botar) y cuando bajaba otro kilo pensaba ‘¡bien!"”, admite.

“Mientras más se me salía el hueso, más feliz era”, relata la actriz que, con este estilo de vida llegó a pesar 49 kilos, midiendo 1,78 metros.

Según la calculadora de IMC, esas medidas corresponden a una “delgadez severa” arrojando un índice de grasa de 15.47, siendo que el “saludable” debería ser -en promedio- 22.09, pesando entre 59 y 78 kilos.

Superar la anorexia, bulimia y vigorexia

Hoy Catalina recuerda ese oscuro episodio de su vida casi con humor, sin embargo fue un momento que le afectó profundamente mientras padeció de estas enfermedades.

Para recuperarse, la mujer admite que obtuvo ayuda de su excónyugue. “Mi exmarido me dijo ‘Cata para’. No me gustas. Estás mal”, recuerda. Además de ello, su segundo embarazo, de su hijo León, la “obligó” a subir de peso para poder sobrellevarlo.

“No podía quedar embarazada con ese peso. Subí algo al principio y, luego, con León engordé 15 kilos y seguía estando bajo peso”, señala. No obstante, con su segunda maternidad la actriz logró dejar todos estos trastornos atrás, según contó en el matinal.

“Yo siempre he sido ‘culona‘. Ahora digo: a algunos les gusta, a otros no. Pero para mí fue súper fuerte y de ahí me provocó una baja de peso importante. Pero ya fue”, dijo en televisión.

