Joven de 17 años que sufrió cáncer de ovario advierte sobre los síntomas que ella ignoró

Calysta “Caly” Bevier es una joven de 17 años que es conocida en Estados Unidos tras haber participado del programa de talentos America’s Got Talent, donde llegó a la semifinal gracias a su bella voz.

Luego de su exitoso paso por el espacio, está preparándose junto a una empresa discográfica para lanzar carrera como cantante, con su primer álbum.

No obstante, su vida no siempre ha sido color de rosa: cuando tenía 15 años le diagnosticaron cáncer de ovario grado 3, siendo 4 el nivel más grave que puede alcanzar esta enfermedad.

Debido a lo mismo, tuvo que someterse a un duro tratamiento, que incluyó 21 quimioterapias en 3 meses. Además, perdió su ovario y trompa de falopio izquierdos.

Así lo relató en entrevista con la revista estadounidense People, donde aclaró que hace dos años su cáncer se encuentra en remisión y que, pese a todo, todavía podría tener hijos.

Sobre su dramática experiencia, recalcó que el principal aprendizaje que le dejó es que hay que saber identificar las señales que da el cuerpo cuando algo no anda bien y preocuparse por ello.

Esto porque ella misma percibió un síntoma de la enfermedad durante un año antes de que se la detectaran… y no le tomó importancia. Esa sería una de las razones de que llegara a un estado tan avanzado.

“Tuve una especie de bulto creciendo en mi estómago durante un año y yo simplemente lo ignoré. No pensé que fuese algo malo porque no me molestaba”, explica.

Finalmente fue al médico cuando su zona abdominal estaba muy hinchada y comenzó a tener vómitos y a dolerle.

Respecto a su situación, Bevier también relató que durante su tratamiento “me dije constantemente a mí misma que tenía que ser positiva. Sabía que todo terminaría bien al final. Cuando pasas por algo tan duro, te das cuenta de cuán importantes son todas las cosas pequeñas de la vida. Me ha cambiado”.

Justamente fue cuando estaba combatiendo su cáncer que participó de un concierto benéfico en su ciudad natal. Allí su padre la grabó y subió el video a internet, el cual se viralizó y la ayudó a lanzar su carrera como cantante. A continuación puedes verlo:

Síntomas del cáncer de ovario

El cáncer de ovario en general es muy difícil de detectar, debido a lo cual resulta mortal para muchas mujeres que no se dan cuenta a tiempo que lo sufren.

En ese sentido, Dagmar Stein, médico de Caly y director del área de Hematología Pediátrica Oncológica del Hospital Infantil Toledo en Estados Unidos, narró que la paciente padecía de “una forma muy rara de cáncer de ovario” y acotó que “existen algunos síntomas, como dolor abdominal y en la espalda, sensación de ardor al orinar y estreñimiento, pero la mayoría de los signos no son específicos“.

“No sentirás nada hasta que el cáncer esté avanzado”, añadió el especialista.

Según informa la Sociedad Americana de Cáncer en su sitio web, hay otras señales además de las ya mencionadas, pero el problema es que no siempre son relacionadas a esta patología. A veces pueden estar vinculadas a otras enfermedades no cancerígenas.

La clave está en fijarse si estos síntomas ocurren 12 veces o más durante un mes, por cierta cantidad de tiempo, pues ese podría ser un indicio de que se trata de algo más serio.

Entre estos están: dolor en la pelvis, dificultad para ingerir alimentos o sensación rápida de llenura al comer, síntomas urinarios como urgencia (sensación constante de tener que orinar) o frecuencia (tener que orinar a menudo), cansancio, problemas estomacales y cambios en los períodos menstruales.