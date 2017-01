Joven muestra como el síndrome pre-menstrual cambia su cuerpo todos los meses

¿encontraste un error? avísanos

La chica fitness sueca, Malin Olofsson, publicó una significativa imagen que muestra lo que le ocurre a muchas mujeres que sufren de síndrome premenstrual (SPM).

Malin, quien suele compartir fotos de su tonificado cuerpo, publicó una foto donde aparece en ropa interior con su abdomen visiblemente abultado.

Aunque a simple vista pudiera parecer que está embarazada o se le pasó la mano con la comida, la verdad es otra: su vientre se inflama debido al llamado SPM.

El abdomen de Malin se expande de esta manera durante una semana cada mes. “Así es como SPM luce en mi y muchas otras mujeres. Y no hay nada de qué avergonzarse, es simplemente retención de líquido y, sí, es realmente incómodo”, afirmó.

Pero Olofsson no es la única que sufre con el SPM. Alrededor de un 85% de las mujeres que menstruan experimentan por lo menos un síntoma cada mes, de acuerdo a cifras del Departamento de Salud de las Mujeres y el Departamento de Salud de Servicios Humanos de Estados Unidos.

Por si no lo sabes, el SPM es un conjunto de síntomas que se presentan alrededor de 7 a 10 días antes del período menstrual y se manifiestan de diversas formas, variando de una mujer a otra.

Por ejemplo, hay quienes presentan manifiestaciones emocionales como ansiedad, cambios de humor, llanto y depresión; mientras otras experimentan síntomas físicos como dolor en las articulaciones, dolor de cabeza, fatiga, sensibilidad en los senos, brotes de acné e hinchazón abdominal.

Olaffson dice que ella no permite que el SPM afecte su autoestima y compartió la foto para demostrar que pese a la hinchazón, se quiere mucho. Con esto, la chica busca animar a otras mujeres a amarse incluso cuando el SPM cambia sus cuerpos.

“Intentar luchar contra tu cuerpo y la forma en que luce durante el SPM no es una buena idea ya que estás más sensible al auto-odio”, escribió la joven. “Es realmente importante que aprendas a amarte a ti mismo sin importar cómo tu cuerpo se vea, cómo percibas su forma o tamaño. La forma de tu cuerpo no será un factor constante”, comenta.

Al respecto el gineco-obstetra estadounidense Jamil Abdur-Rahman, señaló a la revista de bienestar Self que el síndrome premenstrual es típicamente causado por un desequilibrio de las hormonas progesterona y estrógeno.

Eso hace que el cuerpo de algunas mujeres retengan más agua que de costumbre, lo que lleva a la hinchazón en el vientre y los pechos.

Abdur-Rahman recomienda a aquellas mujeres que suelen sufrir hinchazón abdominal durante el SPM, que reduzcan el consumo de sal y beban más agua. “Cuanto más agua tomas, menos agua tu cuerpo tiende a querer retener, por lo que puede ayudar”, afirma el especialista.

Sin embargo, el profesional también recomienda asegurarse de que no sea un problema más serio. Si una mujer experimenta cinco o más de los mismos síntomas de SPM cada mes, podría tener un trastorno disfórico premenstrual, una forma debilitante SPM.