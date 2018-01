Joven de 18 años subasta su "virginidad" para pagar sus estudios universitarios

¿encontraste un error? avísanos

Una modelo italiana de 18 años apodada “Nicole” decidió subastar su “virginidad” en internet para poder pagar sus estudios universitarios y comprar una casa para sus padres.

Según expresó al portal inglés The Sun, esta decisión la tomó cuando tenía 16 años y, tras una ruptura amorosa, se percató de lo rentable que podía resultar su primera experiencia sexual.

“Estaba en una relación con un hombre mucho mayor que yo, pero decidí que no perdería mi virginidad con él”, contó la joven al portal.

“Me dijo que quería quedarse conmigo toda mi vida, que me amaba y que quería tener una familia conmigo, pero yo tenía sólo 16 años y tenía miedo, así que decidí separarme de él”, relató.

Este acontecimiento le ayudó a la adolescente a pensar sobre qué hacer con su “primera vez”. Sin embargo, a pesar que confiesa que su intención inicial era hacerlo con un hombre a quien amara, luego los problemas financieros comenzaron a apoderarse de su realidad.

Nicole, quien quiere estudiar negocios en la Universidad de Cambridge en Inglaterra, comenzó a buscar en internet formas para ganar dinero con su “virginidad”, hasta que encontró un sitio en donde muchas jóvenes la subastaban.

“Me fijé que habían chicas que habían vendido (su ‘primera vez’) hasta en 2 mil millones de pesos -chilenos-, así que decidí que haría lo mismo a penas cumpliera los 18”, relató.

Es así como apenas cumplida la mayoría de edad Nicole comenzó el remate en el sitio Elite Models VIP. En este espacio, aparecen datos físicos de Nicole como su peso, estatura y medidas, además de fotos de ella en ropa interior.

En el sitio web, la joven italiana también cuenta a los clientes sus motivos para subastar su virginidad.

“Espero obtener la mayor cantidad de dinero posible para financiar mis estudios, ayudar a mi hermana y familia, y comprarle una casa a mis padres”, expresó y agregó en el portal que también quiere viajar.

Hasta el momento, la joven ha logrado acaparar la atención del algunos clientes. “Hay muchos hombres interesados que están escribiendo a la agencia y la oferta más alta que tenemos es 1 millón de euros (más de 700 millones de pesos chilenos)”, relató.

En tanto, Elite Models VIP ofrece al comprador reunirse con la joven en Suiza, Holanda o Alemania, y llevar un médico al lugar que certifique la “virginidad” física de la joven.

Aunque confiesa tener “un poco de miedo”, Nicole está convencida de que el hombre que gane la subasta la tratará bien.

“Estoy bastante nerviosa, pero también estoy bastante segura, porque si un hombre está dispuesto a pagar tanto por ti, sin duda será una persona amable. Estoy seguro de que pasaremos un buen rato juntos”, opinó.

Sin embargo, no es necesariamente el mejor postor quien “pasará la noche” con la joven, puesto que, si no se lleva bien con el hombre o si este no le parece confiable, ella puede elegir a otro en la lista.

Finalmente, la joven se esconde bajo este seudónimo porque, aunque quiere ayudar a sus padres con el dinero, nadie de su familia sabe lo que está haciendo.

En tanto, en el catálogo online que aparece Nicole, hay otras cinco jóvenes vírgenes que también desean cumplir sus sueños con el dinero obtenido por este medio.