El mundo infantil, y en especial el de los juguetes se vuelve una gran oportunidad para cientos de marcas.

Es en este sentido que una de las más reconocidas y famosas a nivel mundial, Mattel, lanzó hace unos días una nueva muñeca para su línea American Girl, las que tienen como objetivo potenciar el empoderamiento de las más pequeñas.

Pero esto no es lo más llamativo, pues Luciana Vega (nombre de la muñeca) es una estadounidense con ascendencia chilena, científica y aspira a convertirse en astronauta y ser la primera en viajar a Marte.

“Luciana es un modelo a seguir para las niñas de hoy en día, empoderándolas a desafiar los estereotipos y abrazar los riesgos que le enseñarán acerca de los fracasos y victorias mientras trazan sus propios caminos de vida sin importar su meta”, señaló Katy Dickson, presidenta de American Girl, según consignó La Tercera.

