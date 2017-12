Conductora de 13C Connie Achurra muestra orgullosa sus curvas y entrega potente mensaje

Siempre veo fotos de mujeres con poca ropa y orgullosas mostrando sus pechugas y potos parados y firmes, sus guatas con calugas, sus brazos y piernas marcados y sus caras con facciones perfectas y sin arrugas que son los estándares de belleza que siempre se nos han impuesto y que pareciera que son la única verdad en lo que a imagen se refiere y los únicos cuerpos que nos deberían hacer sentir orgullosas… Yo no tengo ninguno de esos atributos físicos, tengo brazos gruesos, pechugas grandes que han ido reaccionando a la fuerza de gravedad, lo mismo que la guata, tengo celulitis y se me hacen rollos debajo del sostén y subo esta foto que me encanta que me tomó el seco @nachonal como un mensaje para todas las mujeres de todas las edades, tallas y colores que al igual que yo no calzan en ese modelo de belleza impuesta y que sienten que su valor y su validación depende de como se ven, que todos los días sufren sintiendo que no son los suficientemente lindas ni flacas como la sociedad se los exige…abajo los estereotipos, todas somos perfectas, únicas y hermosas con nuestras diferencias, que nadie nos diga como debemos ser o como debemos vernos!!! Me sumo a mi querida @nereadeugarte y a su @larebeliondelcuerpo porque en esta época pre-veraniega nos empiezan a bombardear de publicidad y de productos para que nos “preparemos" para el verano, operaciones bikini o "como tener un cuerpo de playa", cuando lo único que necesitamos para tener un cuerpo de playa es un cuerpo y ganas de ir a la playa!!!! Jajajjaja #bodypositive La invitación es a alimentarse bien, moverse, cultivar los afectos, hacer cosas que nos hagan felices y querernos mucho chiquillas lindas!

A post shared by Connie Achurra (@connieachurra) on Dec 5, 2017 at 4:20pm PST