Actriz de Orange is the new black muestra su rostro sin maquillaje y con acné

¿encontraste un error? avísanos

La actriz y modelo Ruby Rose ha hecho noticia durante varias semanas debido a su drástica baja de peso, lo que ha desatado la preocupación de sus fans.

Ahora, sin embargo, está nuevamente en la palestra por mostrarse sin maquillaje y exhibir un brote de acné que le ha surgido en los últimos días, y que se hizo notorio en el estreno de su nueva película Pitch Perfect, donde los comentarios negativos no se hicieron esperar.

“Sí, es un horror… para mí. No veo por qué tendría que molestar a otros. Pero soy humana, y estas cosas pasan. Un lado de mi rostro está perfecto y el otro es un desastre”, escribió en Instagram Stories.

“El dermatólogo me ha dicho que tiene que ver con todas las entrevistas telefónicas que he hecho para ‘Pitch Perfect 3’ y las bacterias que hay en los teléfonos, y también con las fundas de las almohadas de los hoteles (lo cual ya sabía)”, agregó.

“Este acné me pertenece a mí, y a nadie más que a mí”, dijo en otra imagen.

Sin embargo, la actriz sabe cómo manejar el problema para que no deje cicatrices. Así lo comentó a la revista australiana Vogue.

“Mi truco para evitar las cicatrices de los granitos es el jugo de limón. Aclara la piel, así que no lo utilices al sol. El zumo de limón me ha permitido, literalmente, deshacerme de 10 a 15 cicatrices. También el vinagre de manzana. Me lo aplico por la noche y me despierto siendo un ser humano completamente nuevo”, confesó.

Siguen las críticas a su físico

En el mismo estreno de Pitch Perfect 3, la actriz impactó al mundo al aparecer con un vestido negro strapless que dejaba en evidencia su esquelética figura.

La estrella de Netflix, sin embargo, se defiende asegurando que es una mujer sana que practica deporte y que cuida mucho su alimentación, basada en una dieta vegetariana.

“A ellos no les importa usar la palabra anorexia, que es una enfermedad seria y mortal. Soy sincera sobre mi salud, mental y física”, señaló en respuesta a un artículo del diario inglés Daily Mail. “Desde lo más profundo de mi corazón lamento si esta publicación amenaza o asusta a alguien”, agregó.

Rose finalmente decidió cortar por lo sano y desactivar la opción de comentarios en su cuenta de Instagram, para dejar de recibir comentarios ofensivos respecto a su cuerpo.

A post shared by Ruby Rose (@rubyrose) on Nov 29, 2017 at 4:23am PST