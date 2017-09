Fotógrafa realiza retratos de prostitutas y stripers para derribar estigmas

¿encontraste un error? avísanos

Advertencia Imágenes Explícitas: Pueden herir la sensibilidad de algunas personas

El trabajo sexual es una de las ocupaciones más estigmatizadas de todas, al igual que las labores que incluyen una cuota de erotismo, como las bailarinas, strippers y showomans. Fueron estas ideas las que llevaron a la fotógrafa alemana Julia Fullerton-Batten a plasmar con su lente a mujeres que usan su cuerpo para ganarse la vida, en un intento de entender lo que podría llevar a una persona a elegir esta ocupación.

De esta forma nació “The Act” (El acto), un álbum que recoge imágenes de prostitutas, estrellas porno, bailarinas eróticas, una webcam girl, esclavas sexuales, una dominatrix, una bailarina de burlesque; entre otras trabajadoras del rubro.

“La curiosidad fue el principal catalizador que me inspiró a realizar este proyecto”, dice la autora al portal británico The Independent. “Tenía curiosidad por saber qué motivaba a las mujeres, algunas bien educadas con títulos universitarios, a renunciar a esa normalidad e ingresar voluntariamente en la industria del sexo, poniendo en riesgo el estigma social y la desaprobación de sus familias”, explica.

En cada imagen, Julia remonta a alguna escena de la vida de las mujeres, quienes le muestran su trabajo en el contexto que suelen desarrollarlo o que lo hicieron alguna vez. En 30 fotos, la autora cuenta la historia de las trabajadoras, a quienes además unió en una entrevista audiovisual para entender sus razones que las llevaron a entrar en la industria.

A pesar del contenido, la autora cuenta que “tuvo mucho cuidado para que las fotos no se convirtieran en pornografía”. “El tema involucrado es polémico. La desnudez siempre provoca controversia. Las imágenes, obviamente, iban a ser eróticas”, explica.

Y añade: “El erotismo es una cosa sutil, sensible e individual. Cada espectador tiene su propia consideración de lo que es aceptable o no. No puedo influir en eso. Me propuse fotografiar imágenes eróticas y sentí que poniendo una inclinación femenina en el proyecto evitaría fotografiar escenas pornográficas”.

“En todas las escenas sólo aparecen chicas, a excepción de dos que involucran parejas de trabajadoras sexuales, las chicas son solas, hay desnudez pero ese es el estado de desnudarse en el que mis modelos realizan su actuación”, argumenta.

Julia reconoce que durante el rodaje se sintió voyeurista, observando las actrices que realizaban su actuación para ella y su cámara. “Vi un comportamiento que nunca había visto antes. Extrañamente, me volví muy protectora con ellos”, admite.

“Incluso comencé a entender hasta cierto punto el razonamiento detrás de su elección de carrera. Todas eran positivas y se veían felices, casi despreocupadas por lo que estaban haciendo. Las respeto más ahora que antes del rodaje como personas, no necesariamente porque son trabajadoras del sexo. Ellas cambiaron mi punto de vista de las cosas, me gusta pensar que ha sido en una dirección positiva. Les deseo el bien a todas, sin excepción. Todavía estoy en contacto con algunas de ellas”, relata.

