Joven se burló de modelo XL en un meme pero no contó con que ella le respondería

No hay que navegar demasiados segundos por internet para toparse con alguna “broma” de mal gusto que ofende o ataca directamente a alguna persona por sus cualidades físicas o forma de ser.

Así les ocurrió a miles de usuarios cuando se encontraron con un meme creado por Leyton Mokgerepi, un usuario de Twitter que no encontró nada más divertido que comparar a dos modelos escribiendo en la descripción: “Chicas que me gustan vs chicas a las que les gusto”.

En las imágenes aparecen una modelo XS y otra de talla grande, ambas de Sudáfrica, al igual que el autor de agresivo post. (Tuits traducidos por el portal BoredPanda).

Al paso de algunas horas, la protagonista de la foto de la derecha respondió directamente en el tuit del desafortunado cibernauta. “No me gustas”, escribió la modelo, quien se llama Lesego Legobane y es conocida como Leeyonce. Solo fue cosa de segundos para que miles de personas comenzaran a reírse del hombre y salieran en defensa de la joven.

I don't like you -Thickleeyonce A post shared by fat gal (@thickleeyonce) on Sep 21, 2017 at 3:11am PDT

“Odio cuando los hombres piensan que las chicas gordas estamos desesperadas y que nos gusta cada hombre ‘porque no tenemos opciones’. En primer lugar, compruébalo por ti mismo. Este tipo lo intentó y, al parecer, mi tuit de respuesta se conviritió en viral”, escribió la modelo XL en su Instagram junto a la captura.

Si bien con la respuesta de la joven y el enorme apoyo de los tuiteros -e incluso de la propia Nicki Minaj y Ariana Grande- no fuese suficiente para hundirlo, la otra modelo del meme también quiso dedicarle algunas palabras.

Al ver las masivas respuestas, el autor del post intentó “arreglar” la situación y re-publicó una foto de la joven de talla grande con la leyenda “objetivo como novia”. Sin embargo, los tuiteros ya habían visto su publicación original y se vio obligado a aceptar su error.