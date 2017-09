La increíble recuperación de una australiana quemada en su rostro y cuerpo por otra mujer

ADVERTENCIA: Esta nota contiene imágenes que puede herir la sensibilidad de algunas personas

Dana Vulin sufrió graves quemaduras en su rostro y cuerpo luego que una mujer creyera equivocadamente que estaba durmiendo con su marido.

El ataque tuvo lugar en 2012 y la atacante, Natalie Dimitrovska, le lanzó alcohol a su cara y luego le prendió fuego, todo porque la vio hablando con su esposo en una fiesta.

Tras el terrible ataque, Dimitrovska fue detenida y sentenciada a 17 años de prisión. Dana, en tanto, estuvo años bajo terapia psicológica y recuperación física luego de sufrir quemaduras de tercer grado en dos tercios de su cuerpo.

#someofmyjourney2012-2014 Una publicación compartida de Dana Vulin (@dana_vulin) el 27 de Abr de 2015 a la(s) 1:19 PDT

Pese a que los médicos tenían un diagnóstico bastante poco esperanzador, la australiana de 30 años ha mostrado una increíble recuperación gracias a una serie de procedimientos que le han devuelto la sonrisa a su rostro.

En conversación con el programa de televisión The Project, según consignó el medio inglés Daily Mail, Dana señaló que durante dos años durmió como si fuera un crucifijo y que ha tenido muchos injertos de piel

Entre la larga lista de procedimientos a los que se ha sometido Vulin, están las sesiones de fisioterapia tres veces al día, para aprender a moverse de nuevo, el uso de una máscara de compresión durante dos años y ocho meses, y una prenda ajustada a todo su cuerpo durante tres.

Gracias a sus piernas, ha tenido injertos en su cuello, caderas, y axilas. Además, le tuvieron que afeitar totalmente su cabeza para aplicar injertos en todo su rostro.

La mujer confesó al Daily Mail Australia que su transformación se debe, sin duda, a los avances de la medicina moderna pero también gracias a su propia investigación y determinación. “He trabajado día y noche. Siempre he tratado de ir más allá. Es importante trabajar por tu cuenta y empoderarse. Yo he leído y aprendido todo respecto a las quemaduras, a la piel y sus capas. He intentado todo“, señaló.

A continuación revisa su increíble cambio a cinco años del terrible ataque que sufrió.

Throwback Thursdays. This is 1 year into my burn vs now. #danavulin2016 #nofilter #nevergiveup #havehope #workhard #danavulinunmasked Una publicación compartida de Dana Vulin (@dana_vulin) el 23 de Nov de 2016 a la(s) 7:13 PST

Umm just because I felt like posting a pic #NoFilter #danavulin2016 #danavulinunmasked Una publicación compartida de Dana Vulin (@dana_vulin) el 5 de Jul de 2016 a la(s) 3:32 PDT

Transformation Tuesday No caption needed. When you believe and work hard, anything is possible. Like, Share or tag if your inspired or motivated. #danavulin2017 #nofliter #hope #hardwork #motivation #inspiration. Brows by @ladesignerbrows #danavulinunmasked Una publicación compartida de Dana Vulin (@dana_vulin) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 2:36 PDT

#Danavulin2015 Transformation Tuesday, 3 years and 10 months later. Can’t wait to see what 1 more year can bring #danavulinunmasked Una publicación compartida de Dana Vulin (@dana_vulin) el 7 de Dic de 2015 a la(s) 7:48 PST