Miss Reino Unido devolvió corona luego que le exigieran bajar de peso: es talla 38

Una insólita noticia está dando la vuelta al mundo. La protagonista es Zoiey Smale, una joven de 28 años quien en junio fue nombrada Miss Reino Unido, tras ganar el concurso nacional para convertirse en la Miss United Continents.

A pesar de haber triunfado, Zoiey no lo ha pasado nada de bien, puesto que la organización del evento le exigió que para la siguiente ronda internacional bajara de peso, a pesar de ser talla 38.

La joven, oriunda de Nottinghamshire, Inglaterra, estaba preparándose para la gran final de este concurso, el cual se llevará a cabo en septiembre en Guayaquil, Ecuador.

No obstante, Smale decidió no asistir al evento y devolvió la corona luego que un funcionario de la organización la presionara, y le dijera que necesitaba perder peso para tener una real chance de ganar la competencia.

“No estoy gorda en absoluto, estoy en la media ¿Cómo me piden que pierda todo el peso posible para la competición? Es horrible, me han hecho sentir como una basura durante este tiempo”, indicó la joven, según consignó el medio español El País.

De acuerdo a sus las declaraciones al medio británico Daily Mail, Zoiey fue notificada de esta situación apenas ganó el certamen, sin embargo, no había tomado la decisión hasta ahora, cuando hizo público el insólito trato de la organización.

“No creo que deban decir eso, es horrible. Esa delgadez no es un buen modelo a seguir. Están dañando a las jóvenes diciéndoles que son gordas. Hace diez años me habría tomado esto en serio. Devolví mi título porque no voy a apoyar una competición que haga esto a la gente”, confesó.

Finalmente, Zoiey Smale aseguró que sí existen certámenes de belleza que promueven valores positivos, sin embargo, Miss United Continents definitivamente no es uno de ello.

“Miss Mundo o Miss Galaxy son competiciones diferentes. Aquí quieren promover dinero, son hombres de negocios los que lo patrocinan y solo quieren ver a chicas semidesnudas”, concluyó.