Sonny Turner: La bella modelo talla 42 que luce sin pudor sus rollitos y barriga

Se acerca el verano, muchas mujeres comienzan a preocuparse por los kilos de más y entran en pánico porque deberán usar traje de baño o bikini. Como si fuera poco, la ropa es más pequeña, transparente y estrecha, lo que dificulta que quienes tienen “rollitos” puedan sentirse cómodas con las prendas de moda.

Afortunadamente, son cada vez más comunes las mujeres que no tienen miedo de mostrarse tal y como son. Sobre todo las blogueras o fashionistas, que sirven de ejemplo para aquellas que tienen prejuicios con su cuerpo y les cuesta asumir que las modelos que aparecen en redes sociales no tienen por qué ser un prototipo perfecto.

Así es como Sunny Turner, de 19 años, se ha convertido en un modelo a seguir. A simple vista parece una chica normal que camina por las calles de Sheffield o Londres, pero la verdad es que también intentó esconderse durante mucho tiempo, por sentirse avergonzada de no encajar en los estándares de belleza que existen en la sociedad.

La joven, de talla 42-44, ha llamado la atención de varios fotógrafos británicos, que la descubrieron en la calle y ahora viaja modelando para una reconocida agencia londinense. Aún así esto no ha impedido que se haya convertido en una de las principales mujeres activas en la lucha del body-positive que se ha tomado las redes sociales, consignó el sitio de entretenimiento Cribeo.

“Puede que digan que no puedo sentarme de tal manera porque se me asoma la barriga o si me río para algún lado se me ve la papada, también que tengo que fijarme en la ropa que uso para que se me vean los múslos más pequeños y no debiera vestirme como quiero para disfrutar le verano, no vaya a ser que me vea gorda en verano… ¡mentiras!”, escribió en su cuenta de Instagram.

Aunque ha recibido “trolleos” de algunos usuarios de las redes sociales, principalmente de hombres, suele publicar sus fotos sin filtros ni retoques, alentando a sus seguidores a hacer lo mismo. “Normalmente me dicen que baje de peso o que deje de normalizar la obesidad, pero para mí es increíble que pueda dar mensajes optimistas a través de este medio, porque me hace sentir menos sola”, aseguró.

La modelo reconoce que compararse con otros y no tener confianza, es la forma más facil de ser infeliz. “He aprendido a darme cuenta de que todos aportamos con cosas diferentes en esta vida, todos valemos mucho y somos fantásticos de maneras muy diferentes”, finalizó.

