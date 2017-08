Exsoldado Chelsea Manning posa para Vogue tras su transición de género

Chelsea Manning, la exanalista de inteligencia detrás del escándalo de WikiLeaks y ahora ícono transexual, posó en traje de baño en la próxima edición de la revista Vogue, fotografiada por la célebre Annie Leibovitz.

“Creo que así luce la libertad”, comentó la exprisionera en su cuenta en Twitter, como leyenda de una foto que la muestra con un traje de baño rojo de una pieza, con las manos sobre su cabello húmedo y desordenado, y caminando por la playa.

“Chelsea Manning cambió el curso de la historia. Ahora se está enfocando en sí misma”, dice el título del extenso artículo que publica la revista estadounidense de moda.

guess this is what freedom looks like 😊👙💋🏊‍♀️🚣‍♀️⛴️🌅🏖️🏙️ @voguemagazine https://t.co/g7YYNkcd9l 😎🌈💕 https://t.co/nyAUje52bE pic.twitter.com/n4ixFkIdVn

— Chelsea E. Manning (@xychelsea) August 10, 2017