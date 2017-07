Mujer con extraña condición facial busca dar una lección a quienes se burlan de ella

Po neskutočne náročných 7 dni na Jiske v nemocnici sme sa dnes vrátili na náse ubytovanie. Mám obrovsku radosť , že tá hrôza ktorá prebiehala v nemocnici na Jiske je aspoň trosku už za mnou 😊😊nikdy nezabudnem na to ako mi Mimi púšťala pesničku princezná Arabela od Dara Rollins aby som sa už zobudila …… a ja som sa zobudila na 5 deň práve vďaka tejto pesničke a odteraz je táto pesnička pre mna tá najdôležitejšia v živote ………… podľa Monicky ako moja medical Escort som vraj mimoriadne poslušný pacientik 👌👌👌 na jednej strane moje srdce pýšti radosťou ale na druhej strane som sa dozvedela že na Jiske som dostala závaznu bradykardiu – život ohrozujúcu následkom čoho bol zostavený špeciálny team profesorov, preto som bola tak dlho v umelom spánku . V tejto chvíli je dôležité , aby sme zvládli další kardiologicky boj popri náročnej kraniofacialnej rekonvalescencii. Môj sen je žiť a byt zdravá a táto prekážka mi v tom nezabráni , pretože 😊😊 mám za to , že naše sny sa nepremenia na skutočnosť , pokial nemame nádej že všetka úžasná energia sa vo vesmíre spoji , aby 🙏nádej toho druhého sa mohla naplniť 100% . A ja stale tvrdím : Budúcnosť patrí tým ktorí veria v krásu svojich snov . 👍 Tento týždeň mám za úlohu urobiť prvé kroky , naučiť sa nanovo papať nakoľko moje nevyvinute lebecne kosti – sú teraz 1x v živote už mojou súčasťou a musi ich môj organizmus prijať 🙏🙏 tak ide sa do boja 👍👍 Zatiaľ môžem len hmkat – tak moja Mimi a Janca maju so mnou super nemluvaciu reč 😱 ale sú úžasne ako každý jeden deň má podporujú , že to dáme spolu 😘😘😘 Ďakujem za všetky Vaše krásne slova , je to neopísateľný pocit keď vy všetci ste sa stali súčasťou mojho príbehu a beriete má medzi seba 😊😊 Tak ide sa do boja 2 s postupne naberanim síl . Posielame pusu 😘😘😘😘 #craniofacialsurgery #chicago #hope #craniofacial

