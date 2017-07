Natalia Oreiro posó desnuda y sin maquillaje a los 40 años para una revista argentina

¿encontraste un error? avísanos

En medio de los rumores de un supuesto romance con Benjamín Vicuña, la actriz Natalia Oreiro quiso demostrar que sigue más vigente y guapa que nunca.

La artista de 40 años, posó desnuda y sin ropa para una sesión de fotos sin retoques para la revista trasandina Caras. En las imágenes aparece tendida en una cama y con el cabello húmedo.

“No soy de las que piensan que cuando uno cumple años, necesariamente tiene que hacer un balance de su vida. Siempre intenté quitarle el número a las celebraciones. Quizás porque siempre pensé que la vida es un camino. Y en ese camino, uno recorre sueños y visualiza los deseos. A veces uno lo logra, y otra veces el universo no conspira a favor”, aseguró la actriz sobre llegada a las cuatro décadas.

La artista también aprovechó para confesar que el 2016 fue uno de los años más complejos de su vida. “Si bien fue un año muy exitoso desde lo laboral, filme y estrené la película ‘Gilda’, hice una gira por Rusia y presente mi documental en el festival de Moscú, el más antiguo del mundo, también fue un año muy difícil porque me sentí emocionalmente agotada y físicamente muy cansada“, reconoció.

“Estaba mal. Dormía mal y no tenía energía. Todo me costaba el doble. Además, en medio de la película, decidí tomar la determinación de mudarme de casa”, agregó.

A eso sumó una sobrecarga laboral, pues aseguró que “Gilda” fue un proyecto que siempre soñó hacer “y desde el primer momento estuve emocionalmente y profesionalmente involucrada”.

La actriz aprovechó la ocasión para comentar que como todas las mujeres tiene celulitis y que “lo peor de mi cuerpo esta concentrado desde la cintura para abajo”.

“Mis piernas… nunca fueron mi mejor parte. No es que no me molesten mis arrugas, no quiero hacerme la superada. Es lo que hay y tengo que amigarme con eso. Claro que me gustaría plancharme la cara y no tenerlas, pero después me van a poner frente a una cámara y no voy a tener ninguna expresión“, reconoció.

Sobre sus secretos de belleza, asegura que elige todos los tratamientos que existen con láser no invasivos para la cara y en el cuello. “También me quito las manchitas de la cara con luz pulzada, punta de diamante y rodillos que generan calor y más colágeno. Pero también tomo mucho agua, polen reconvertido y una cucharada de bicarbonato de sodio por día. No como carnes ni fritos. Pescados muy de vez en cuando. Como mucha lentejas, para tener mucho hierro y mucha quinoa”, finalizó.

Recordemos que Oreiro se hizo conocida en nuestro país a principios del 2000 tras protagonizar la popular teleserie Muñeca Brava.

