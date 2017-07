¿encontraste un error? avísanos

Roberto Mtz es un popular vloguero y creador de contenidos audiovisuales de 24 años, originario de Monterrey, México. De hecho, en sus cuentas en Facebook y Youtube tiene cientos de miles de seguidores.

Y esta fama no sólo la utiliza para hablar de temas banales, como hacen otras personalidades de redes sociales, sino que dedica muchos de sus videos a viralizar temas de carácter social, como la discriminación y la política.

Uno de los últimos registros que publicó va en esa línea y ha tenido más de 8 millones de reproducciones en Facebook, porque visualiza un prejuicio que deben enfrentar las mujeres a diario y que, por el contrario, no afecta a los hombres.

Se titula “¿Qué pasaría si una mujer usara la misma ropa todos los días?” y trata de cómo la sociedad juzga a las mujeres por elementos superficiales, como la ropa que utilizan, mientras que a los hombres los valoran por características realmente importantes, como su inteligencia.

En ese sentido, el joven relata que él usa la misma ropa todo el tiempo. Es más, siempre viste exactamente el mismo modelo de polera, variando sólo el tono: blanco o negro.

También hay otros hombres que conoce que hacen lo mismo e incluso personalidades famosas, como Mark Zuckerberg y Steve Jobs. Sin embargo, nunca ha oído de mujeres que sigan esta práctica…

“Juzgamos injustamente a las mujeres en nuestra sociedad. A la mujer se le evalúa por cómo se ve o cómo se viste, y no por el trabajo que realiza o qué es lo que dice. Y aunque no lo parezca o no nos demos cuenta, esto es un método de presión social, porque en lugar de impulsarlas a que se concentren en cosas trascendentales, las orillamos a que se concentren en cosas superficiales, como su apariencia física”, expresa el joven en su video.

En ese sentido, añade que “creo que es momento de dejar de hacerlo. El valor de una persona no descansa en su apariencia física o en cómo se viste. El valor de una persona está en lo que dice, en lo que piensa y principalmente en lo que hace o deja de hacer”.

Para ejemplificar esta situación, relata un caso viral ocurrido en 2014, cuando un conductor del programa de televisión australiano Today, Karl Stefanovic, decidió llevar a cabo un peculiar experimento.

Y es que, cansado de que la gente juzgara tanto la ropa que usaba a diario su coanimadora, Lisa Wilkinson, comenzó a vestir exactamente el mismo terno azul todos los días. Continuó haciendo eso por todo un año.

Al final del experimento, nadie se había dado de que había repetido la tenida a diario, o si lo había notado no les importaba, porque a los hombres no se les juzga por su vestimenta.

“Nadie lo notó, a todos les importa una mierda. Pero con las mujeres, visten el color ‘equivocado’ y las critican. Dicen la frase equivocada y aparecen miles de tuits comentándolo”, indicó Stefanovic al periódico australiano The Sydney Morning Herald.

Entre los comentarios que ha recibido el video de Roberto Mtz hay personas que apoyan la postura del joven, diciendo que son los prototipos de belleza impuestos por la sociedad los que provocan que las mujeres tengan que preocuparse en exceso por su apariencia, mientras que otros usuarios opinan que son las mismas mujeres las que critican los atuendos de sus pares.