Zoella se muestra sin maquillaje y con sus imperfecciones en YouTube

La youtuber británica Zoella compartió este fin de semana un video donde se muestra sin gota de maquillaje en lo que llama “un mal día de su piel“. En las imágenes, la joven de 27 años aparece con varios brotes de acné y algo de rosácea en su rostro.

La idea de Zoe Sugg (su nombre real) era enseñar a sus seguidores un tutorial de belleza que ayudará a quienes tienen este problema a poder cubrirlo para que no se convierta en un tema que los afecte emocionalmente.

“Normalmente cuando hago un tutorial de maquillaje, espero a tener un ‘semi buen día de piel’, pues como saben tengo una piel muy problemática (…) Pero cuando me senté frente al espejo esta mañana me dí cuenta que hoy no era mi día de la suerte y mi piel me ‘bendijo’ con varios problemas”, comenzó en su video.

“No quería filmar este video, pero entonces pensé: ‘no, voy a filmarlo porque mucha gente tiene problemas en su rostro como acné, y hay mucha gente en el mundo que verá este video y que tienen problemas similares a mi… entonces me dí cuenta que esto es lo que yo haría para cubrirlo y que podría ayudarlos”, finalizó.

Pero esta no es la primera vez que Zoella habla de sus problemas, pues hace un tiempo también reconoció que lidiaba con ansiedad y ataques de pánicos. “Me llevó mucho tiempo filmar este video”, señaló en 2012. “Fue estimulante para muchas personas porque hay gente que piensa que soy este modelo perfecto y vivo esta vida perfecta en un mundo de ensueño, pero en realidad todos tienen sus demonios y las cosas con las que están luchando“, agregó.

“He tenido ansiedad desde antes de empezar a hacer esto (ser youtuber)”, reconoció también en la revista Cosmopolitan. “Creo que la enfermedad cambia y se adapta a tu vida, tengo un terapeuta con quien hablo cada semana sin falta y eso ha sido la mayor ayuda porque ahora estoy haciendo cosas que nunca pensé que sería capaz de hacer”, finalizó.