5 ventajas sexuales que poseen quienes hacen deportes

Hacer actividad física de manera regular no sólo nos mantiene en forma, sino que también es un gran aporte para nuestra vida íntima, así lo confirman varios estudios.

Siempre se dice que quienes hacen deporte de manera habitual, tienden a tener un mejor rendimiento sexual. Y esto ahora es una realidad científicamente comprobada, ya que son varios los

estudios que avalan esto.

1. Mejora la función eréctil

De acuerdo a un estudio desarrollado por la Universidad Emory de Reino Unido, hacer ejercicios ayuda al hombre a tener una mejor función eréctil.

2. Aumenta el deseo sexual

Linda de Villers, académica de la Universidad De Villers, realizó un estudio que comprueba que la actividad física aumenta y potencia el deseo sexual en las personas. Y no sólo eso, sino que también,

permite alcanzar de manera más fácil un orgasmo.

También existen bebidas afrodisiacas para deportistas que mejoran el deseo sexual tanto en hombre como en mujeres, favoreciendo la erección en ellos y la excitación en ellas.

3. Dispone a las mujeres a tener sexo

Por otro lado, expertos de The Sexual Psychophysiology Laboratory de la University of Texas at Austin, concluyeron que las mujeres, luego de hacer actividad física, responden mucho más rápido a

un estímulo sexual.

4. Mejora la relación de pareja

Un estudio desarrollado por Loyola Univeristy Healtsystem de Estados Unidos concluyó que hacer yoga en pareja no solo ayuda a la flexibilidad, sino que también a fortalecer la confianza y el lazo de

intimidad de a dos.

5. Aumenta el autoestima

Por otro lado, es sabido que hacer ejercicios te mantiene en forma, ayuda a liberar endorfinas y por

lo mismo, te hace sentir mucho más feliz, relajado, y mucho más dispuesto a tener relaciones

sexuales.