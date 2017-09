7 alimentos típicos de Fiestas Patrias que debes evitar consumir antes de tener sexo

¿encontraste un error? avísanos

A menudo cuando hablamos de relaciones sexuales y alimentos, tendemos a pensar en aquellos que son afrodisíacos para incrementar nuestra libido y mejorar el rendimiento.

No obstante, poco se habla de los alimentos y bebidas que se ubican en la vereda contraria, es decir, los que pueden afectar nuestro deseo sexual y desempeño en una noche de pasión.

Dentro de esta lista de comidas, existen varias que tendemos a consumir en exceso durante nuestras Fiestas Patrias, una época en que todo el mundo se contagia de alegría y aprovecha de dar rienda suelta al apetito y festejar en todo el sentido de la palabra.

Es por eso que si quieres disfrutar de algún encuentro sexual durante estos días, será mejor que evites durante el día la ingesta de cierto tipo de alimentos que no te ayudarán para nada en tu objetivo.

1.- Embutidos como salchichas y longanizas

Si compraste estos productos en un supermercado, seguramente su envoltorio está hecho con PVC (cloruro de polivinilo), el que se lixivia en los alimentos grasos, provocando cambios hormonales que afectarían tu deseo sexual. Además, este tipo de alimentos contienen hormonas, preservantes y antibióticos que también pueden causar un desequilibrio hormonal.

Para Jacqueline Richard, doctora y terapeuta sexual estadounidense, el alto contenido en grasas saturadas de estos alimentos, obstruye las arterias penianas y vaginales, por lo que podrías enfrentar un desagradable episodio en el momento de la acción, como una disfunción eréctil.

2.- Cebolla, ajo y comidas picantes en general

La comida picante puede acelerar tu corazón y aumentar la testosterona, puesto que el compuesto que provoca la picazón, la capsaicina, nos hace liberar endorfinas y sentirnos sumamente animados para cualquier encuentro íntimo, sin embargo, un excesivo consumo de estos productos pueden provocar un hedor corporal bastante desagradable que podría jugarte en contra. Además, también cambia el sabor de fluidos como el semen.

Aunque la cebolla y el ajo tienen muchas propiedades positivas para el organismo, es mejor dejarlos de lado antes de una noche de pasión.

3.- Tomate

Un infaltable dentro de las ensaladas que se sirven estas Fiestas Patrias es el tomate, ahora si lo mezclamos con cebolla, es peor. De acuerdo al libro Eat This, Not That, dos de los componentes del tomate, el licopeno y el fitoflueno, afectan negativamente los niveles de testosterona, hormona esencial y presente en el proceso de la erección.

Es bueno para la salud consumir estos alimentos, pero hacerlo justo antes del encuentro íntimo no es tan buena idea.

4.- Cilantro

Contrario a lo que se creía en la Edad Media, actualmente se sabe que los monjes del este de Asia utilizan el cilantro para mantener sus impulsos sexuales controlados, debido a que los nutrientes que tiene esta planta disminuirían la libido, según indican en el portal Complex.

5.- Papas fritas

La doctora Jacqueline Richard señala que al igual que los embutidos, las grasas trans en las papas fritas pueden afectar negativamente los niveles de testosterona y tu circulación. Además, el alto contenido de sal que tiene este alimento, puede complicar aún más a los hombres con presión arterial alta a que mantengan una erección.

En tanto, para la gente ‘sana’, el sodio puede provocar una sensación de hinchazón que tampoco es agradable. Es por eso que la experta recomienda que si quieres comer papas, es mejor que consumas una al horno.

6.- Bebidas energéticas

Contrario a lo que muchos pueden pensar, si bien las bebidas energéticas pueden ayudarnos a mantenernos activo debido a la fuerte dosis de azúcar y cafeína que ingerimos, este efecto es solo temporal, y podría terminar en una situación bochornosa. Esto porque de acuerdo a David Zinczecko, autor del libro Eat This, Not That (Come esto, no eso), puede que esta inyección de energía no dure tanto como para llegar a ese encuentro íntimo. Y es que demasiado azúcar baja los niveles de testosterona y afectan el libido.

De acuerdo a un estudio llevado a cabo por Hospital Henry Ford en Detroit, Estados Unidos, los energizantes no sólo aceleran el ritmo cardíaco sino que también elevan los niveles de presión arterial, condición que como ya hemos mencionado anteriormente, no favorece la potencia sexual, particularmente en los hombres.

Cabe señalar que en varias investigaciones los médicos han relacionado la hipertensión con la disfunción eréctil, ya que la sangre tarda más circulando por todo nuestro cuerpo y eso hace que no se concentre en la zona deseada.

7.- Alcohol

Una investigación presentada en una conferencia del Colegio Europeo de Neuropsicofarmacología, en Viena, Austria, y publicado en la revista de Psicofarmacología, señaló en 2016 que si bien el alcohol disminuye nuestras inhibiciones, no tiene ningún efecto en la excitación sexual, pese a que muchos pueden creer que unas cuantas copas podrían mejorar su desempeño en la cama.

Además, el estar ‘pasado de copas’ puede retardar la eyaculación pero no de la forma deseada, y en el ‘peor’ de los casos, provoca problemas de erección y este aparente relajo puede dejarte durmiendo como un niño.

Por último, al descender las inhibiciones, puede que termines adoptando comportamientos sexuales inadecuados o irresponsables, como tener sexo sin protección.